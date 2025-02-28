من هو بدر المشاط؟ وكيف انتهى به المطاف في قبضة العدالة؟

شهدت مدينة جنزور، الأربعاء، يومًا حافلًا بالأحداث، حيث تمكنت قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي من إلقاء القبض على بدر المشاط، آمر السرية الثالثة بكتيبة فرسان جنزور، وجميع المتورطين في قضية التهريب والاعتداء على دورياتها.

وفي تفاصيل الأحداث، أوضحت المنطقة العسكرية أن المتهمين سلموا أنفسهم لمكتب النائب العام قبل انقضاء المهلة التي حددتها القيادة العسكرية. وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لأوامر آمر المنطقة العسكرية، صلاح الدين النمروش، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

وتعود جذور هذه الأحداث إلى تصعيد شهدته مدينة جنزور في وقت سابق، حيث أعلنت المنطقة العسكرية عن إصابة اثنين من جنودها في هجوم مسلح نفذته جماعات تابعة للمشاط، أثناء عملية نقل أحد المطلوبين.

وعلى إثر ذلك، منحت المنطقة العسكرية مهلة ثلاث ساعات للمتورطين لتسليم أنفسهم، مهددة برد عسكري قوي في حال عدم الاستجابة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات المنطقة العسكرية من السيطرة الكاملة على كافة مقرات المشاط، بما في ذلك “مقر المكافحة سابقًا، وبوابة تقاطع البخاري، وبوابة تقاطع النجيلة”، دون وقوع أي اشتباكات تُذكر.