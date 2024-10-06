من هو رئيس الدولة الأعلى أجراً في العالم؟

كشفت مجلة أمريكية، عن رؤساء الدول الذين احتلوا المراتب الأولى، من بين زعماء العالم الأعلى أجرا.

وأضافت مجلة “فوربس” الأمريكية: “أن رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، هو أغنى زعيم في العالم”.

وقالت المجلة: “من بين قادة العالم الحاليين هناك مليونير: لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، ويعادل راتبه السنوي ما يقرب من 1.69 مليون دولار، مما يجعله الزعيم الأعلى أجراً في العالم”.

وبحسب المجلة، “تحتل الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد، المركز الثاني، حيث تكسب 570 ألف دولار سنويا، ويحتل المركز الثالث في الترتيب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع”.