 من هو «محمد الضيف» الذي استهدفته إسرائيل في غزة؟

أعلنت إسرائيل، استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس “محمد الضيف”، بغارة جوية على منطقة المواصي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهو ما نفته الحركة لاحقا”؟

فمن هو محمد الضيف؟

ولد “محمد دياب إبراهيم المصري (أبو خالد)”، عام 1965 في مخيم خان يونس للاجئين بقطاع غزة

أصبح يُعرف فيما بعد باسم “محمد الضيف”، بعد انضمامه إلى “حماس” خلال الانتفاضة الأولى عام 1987

بعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل

طور “الضيف” شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طور خبرته في صناعة القنابل

يعتبر “الضيف” هدفا لإسرائيل منذ سنوات، ونجا من 7 محاولات اغتيال معروفة على الأقل، كان آخرها عام 2014 عندما استهدفته غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن مقتل زوجته وأحد أطفالهما

فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، بمحاولات اغتيال سابقة

بعد أن نجا من محاولات اغتيال عدة، أطلق عليه أنصاره في غزة لقب “الرجل ذو التسع أرواح”

يعتقد أن “الضيف” كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من أكتوبر، بعد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار

منذ نحو 30 عاما، شارك “الضيف” في أكثر الضربات قساوة لإسرائيل، بدءا من اختطاف جنود وهجمات صاروخية، مرورا بعمليات عسكرية، ووصولا إلى هجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق

أصبح “الضيف” رئيسا للجناح المسلح لحركة حماس في 2002، بعد اغتيال سلفه صلاح شحادة، بغارة إسرائيلية

أُدرج “الضيف” عام 2015 على اللائحة السوداء الأميركية “للإرهابيين الدوليين” كما أُدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في ديسمبر الماضي

هذا وقتل أكثر من 70 فلسطينيا وأصيب نحو 300، اليوم السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي، وكان القيادي في حماس سامي أبو زهري، اعتبر أن “التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى استهداف الضيف “كلام فارغ”.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن “الأجهزة الأمنية في إسرائيل “متفائلة” بنتائج عملية المواصي، فيما يخص استهداف “الضيف”، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن “رافع سلامة” قائد لواء خانيونس في حماس، كان إلى جانب الضيف ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية.