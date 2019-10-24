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من هو وزير الخارجية السعودية الجديد المُقرب من بن سلمان؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2019 - 14:10
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الأمير فيصل شغل منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة بالولايات المتحدة. [إنترنت]

قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس الأربعاء بإصدار أمر ملكي يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، بدلاً من إبراهيم العساف.

ويعتبر الأمير فيصل من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير الماضي.

وكما كشف الأمير السعودي أنه ولد في ألمانيا وخاطب متابعيه على تويتر باللغة الألمانية قائلاً:

“هذه المهمة خاصة جداً بالنسبة لي، لأن ألمانيا البلد الذي ولدت فيه”.

هذا وأكد الإعلام السعودي أن حنكته السياسية قادته لتولي أرفع المناصب، تارة سفيراً للمملكة، وأخرى كبيراً للمستشارين، ما أهله للجلوس على كرسي وزير الخارجية.

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وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شغل منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة بالولايات المتحدة في وقت سابق، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة في شركة السلام لصناعة الطيران، ومنصب مستشار في الديوان الملكي، فضلاً عن خبرته الإدارية كعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.

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