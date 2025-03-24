من هي المنتخبات المتأهلة لـ«نصف نهائي» الدوري الأوروبي 2025؟

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، “بعد انتهاء مرحلة ربع نهائي البطولة بإقامة مباريات الإياب، مساء أمس الأحد، في فترة التوقف الدولي لشهر مارس”.

وبحس المعلومات، “تأهلت كل من ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، وفرنسا بعد مباريات مثيرة في دور ربع النهائي، كما تأهلت المنتخبات الأربعة التالية إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 كالتالي:

– ألمانيا: تأهلت بعد الفوز على إيطاليا بمجموع المباراتين 5-4.

– البرتغال: تأهلت بعد الفوز على الدنمارك بمجموع المباراتين 5-3

– إسبانيا: تأهلت بعد التعادل مع هولندا في مجموع المباراتين 5-5، والفوز بركلات الترجيح 5-4

– فرنسا: تأهلت بعد الفوز على كرواتيا بركلات الترجيح.

هذا، “وتنطلق منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يومي 4 و5 يونيو المقبل على أن تقام مباراة النهائي يوم 8 من الشهر نفسه، وتعد تلك النسخة هي الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وفاز منتخب إسبانيا باللقب في النسخة الأخيرة”.