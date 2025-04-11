من وادي السيليكون إلى الصحراء… ماذا تخطط شركة «تسلا» في السعودية؟

أعلنت شركة “تسلا”، المملوكة لرائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، “افتتاح أول صالة عرض ومركز خدمة لها في العاصمة السعودية الرياض”، لتدشن بذلك أول حضور رسمي لها في المملكة، وتفتح فصلاً جديدًا في مسيرة توسعها العالمي.
ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، “شهدت فعالية الافتتاح حضورًا لافتًا من عشاق السيارات وصناع المحتوى والمهتمين بالتقنيات الحديثة، في خطوة طال انتظارها من قبل السوق السعودي”.
وأضافت: “ستوفر صالة العرض في الرياض نماذج مختلفة من سيارات “تسلا”، من بينها “موديل 3″، و”موديل واي”، بالإضافة إلى شاحنة “سايبرتراك” الكهربائية. كما تعتزم الشركة إطلاق متاجر مؤقتة في مدن جدة والدمام خلال الفترة المقبلة”.
وبحسب الوكالة، “تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز حضور المركبات الكهربائية ضمن رؤيتها للاستدامة البيئية، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، في محاولة لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع المتنامي.
ويُعد دخول “تسلا” إلى السوق السعودي “مؤشرًا على تزايد اهتمام المملكة بالتحول إلى وسائل النقل النظيفة، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة ضمن خطط التحول الوطني”.
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