من وادي السيليكون إلى الصحراء… ماذا تخطط شركة «تسلا» في السعودية؟

أعلنت شركة “تسلا”، المملوكة لرائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، “افتتاح أول صالة عرض ومركز خدمة لها في العاصمة السعودية الرياض”، لتدشن بذلك أول حضور رسمي لها في المملكة، وتفتح فصلاً جديدًا في مسيرة توسعها العالمي.

ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، “شهدت فعالية الافتتاح حضورًا لافتًا من عشاق السيارات وصناع المحتوى والمهتمين بالتقنيات الحديثة، في خطوة طال انتظارها من قبل السوق السعودي”.

وأضافت: “ستوفر صالة العرض في الرياض نماذج مختلفة من سيارات “تسلا”، من بينها “موديل 3″، و”موديل واي”، بالإضافة إلى شاحنة “سايبرتراك” الكهربائية. كما تعتزم الشركة إطلاق متاجر مؤقتة في مدن جدة والدمام خلال الفترة المقبلة”.

وبحسب الوكالة، “تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز حضور المركبات الكهربائية ضمن رؤيتها للاستدامة البيئية، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، في محاولة لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع المتنامي.

ويُعد دخول “تسلا” إلى السوق السعودي “مؤشرًا على تزايد اهتمام المملكة بالتحول إلى وسائل النقل النظيفة، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة ضمن خطط التحول الوطني”.

اليوم كان حفل اطلاق اول فرع لتسلا بالرياض



وتم اطلاق الموقع الرسمي حالياً https://t.co/aEgCgj47Mv



بعض السيارات حالياً متوفره للطلب لكن بتاخذ وقت عشان توصل



– السايبر ترك بتتوفر قريب للطلب



الحلو ان شواحن تسلا بسرعات عالية صارت موجود في بعض مدن المملكه😍 وقريب اكيد بتنتشر… pic.twitter.com/TJEKnmK58O — سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) April 10, 2025

A new era



Launching in the Kingdom of Saudi Arabia today 🇸🇦 pic.twitter.com/UyFgilD2kf — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 10, 2025

مستقبل جديد يهبط في الرياض 🇸🇦

اليوم 10 أبريل 2025 ⚡

Tesla تفتتح أول مقر رسمي لها في السعودية

سيارات كهربائية 🚗⚡، روبوتات 🤖، وتقنيات تغير اللعبة!

من تراس البجيري… لحظة تاريخية تعكس رؤية 2030 🇸🇦#Tesla #الرياض #السعودية #رؤية_2030 #تسلا #افتتاح #سيارات_كهربائية pic.twitter.com/DedQxtpFLF — سبور موتور (@SportMotorMag) April 10, 2025