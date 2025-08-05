من واشنطن إلى موسكو.. العالم يشتعل بين مفاجآت سياسية وكوارث طبيعية

تعددت مشاهد الأحداث حول العالم خلال الساعات الماضية، بين تصريحات مفاجئة، مناورات عسكرية، كوارث مناخية، ووداع رموز بارزة.

ففي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس دونالد ترامب استبعاده الترشح لانتخابات 2028، لكنه أثار الجدل مجددًا بإشارات ضمنية إلى “خيارات بديلة” للالتفاف على الحظر الدستوري للولاية الثالثة، وفي لوس أنجلوس، أدى إطلاق نار عقب مهرجان موسيقي إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، وفي اليابان، تستعد طوكيو وواشنطن لأكبر مناورات عسكرية في جزر كيوشو وأوكيناوا وهوكايدو الشهر المقبل، بالتزامن مع تسجيل البلاد حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة، أما الصين، فأجلت أكثر من 82 ألف شخص من بكين بسبب أمطار غزيرة وإنذار أحمر بالطقس، وفي روسيا، غرقت موسكو بأمطار غير مسبوقة عطّلت أكثر من 200 رحلة طيران، بينما كشفت المكسيك عن مقبرة جماعية تضم 32 جثة مقطوعة في إحدى أبشع جرائم العصابات هذا العام، وفي غرب إفريقيا، أعلنت مالي تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة اختطفوا قرب النيجر، وسط تصاعد تهديد الجماعات المسلحة، وفي أوغندا، سلّمت مصر رسالة رسمية تؤكد تحركًا لحماية أمنها المائي في أزمة سد النهضة، رافضة الإجراءات الإثيوبية الأحادية، كما كانت الرياضة على موعد مع الحزن، بوفاة نجم بورتو جورج كوستا داخل مركز تدريب الفريق، وغرق الحارس البرازيلي جيفرسون ميرلي في نهر بالبرتغال، إضافة إلى رحيل المعلق العراقي الشهير شدراك يوسف عن عمر ناهز 83 عامًا، وفي مصر، أعلنت الفنانة سما المصري توبتها وظهرت بالحجاب، مؤكدة تقرّبها إلى الله وردّت على المشككين بقرارها.

ترامب يستبعد الترشح لانتخابات 2028 ويثير الجدل مجددًا حول الولاية الثالثة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2028، مؤكّدًا أنه “على الأرجح لن يترشح” بعد انتهاء ولايته الحالية، وذلك خلال مقابلة مع قناة CNBC.

ورغم هذا التصريح، ألمح ترامب إلى أنه لا يزال يحتفظ بشعبية قوية في الشارع الأميركي، ما قد يمنحه، وفق تعبيره، فرصة سياسية جديدة، دون أن يحسم المسألة بشكل نهائي.

ويأتي هذا الموقف بعد تصريحات سابقة أثار فيها ترامب الجدل بشأن احتمال ترشحه لولاية ثالثة، رغم أن الدستور الأميركي يمنع ذلك صراحة عبر التعديل الثاني والعشرين الذي يحظر على أي رئيس تولي المنصب لأكثر من فترتين رئاسيتين.

وسُئل ترامب سابقًا عن إمكانية أن يترشح نائبه الحالي جاي دي فانس للرئاسة ثم يسلمه السلطة، فأجاب بأنها “إحدى الطرق”، مضيفًا أن هناك “طرقًا أخرى أيضًا”، دون أن يوضح ماهيتها، ما فتح باب التكهنات مجددًا بشأن نواياه بعد انتهاء ولايته.

يُذكر أن أي تعديل على الدستور الأميركي يتطلب إجراءات معقدة، تشمل موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، أو ثلثي الولايات للدعوة إلى مؤتمر دستوري، يلي ذلك تصديق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل المقترح.

الولايات المتحدة واليابان تنفذان أكبر مناورات عسكرية في جزر كيوشو وهوكايدو وأوكيناوا سبتمبر المقبل

تستعد الولايات المتحدة واليابان لإجراء أكبر مناورات عسكرية من نوعها في جزر كيوشو وهوكايدو وأوكيناوا اليابانية، خلال الفترة من 11 إلى 25 سبتمبر المقبل، بمشاركة نحو 14 ألف جندي.

وأفادت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، نقلاً عن قناة NHK، بأن المناورات ستكون ميدانية واسعة النطاق وتشمل قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى جانب القوات اليابانية، وُصفت بأنها الأكبر حتى الآن من حيث الحجم والتمرين المشترك.

وسيسهم في المناورات حوالي 12 ألف جندي ياباني، إضافة إلى نحو 1900 جندي من قوات مشاة البحرية الأمريكية.

وكشفت مصادر مطلعة عن احتمال نشر نظام الصواريخ الأمريكي الجديد “أرض-بحر” NMESIS في قاعدة كامب إيشيغاكي بمحافظة أوكيناوا، في خطوة تستهدف تعزيز الردع العسكري في المنطقة، لا سيما تجاه التوترات المتصاعدة مع الصين.

وفاة مفاجئة لجورج كوستا.. قائد بورتو السابق يرحل عن 53 عامًا داخل مركز تدريب النادي

أعلن نادي بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، وفاة قائده السابق جورج كوستا عن عمر ناهز 53 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها داخل مركز تدريب الفريق في “أوليفال”، حيث كان يشغل منصب المدير الرياضي للفريق الأول.

وفي بيان مقتضب عبر منصة “إكس”، نعى النادي لاعبه السابق بكلمات مؤثرة:

“لقد غادرنا جورج كوستا. واحد منا، قائد، رمز. شكراً لكونك بورتو حتى النهاية. للأبد، جورج كوستا”.

كوستا يُعد من أبرز الأسماء في تاريخ النادي البرتغالي، حيث ارتدى قميص بورتو في 383 مباراة رسمية، وتُوج معه بـ24 لقبًا، من بينها دوري أبطال أوروبا عام 2004 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

كما خاض موسمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشارلتون، وشارك في 50 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، ونال جائزة الكرة الذهبية البرتغالية لعام 2000.

بعد اعتزاله في 2006، اتجه كوستا إلى التدريب، وتنقل بين أندية في البرتغال ورومانيا والهند وقبرص. وفي عام 2024، عاد إلى بورتو ضمن الطاقم الفني، قبل أن يتولى مهام المدير الرياضي.

وفاة كوستا شكلت صدمة في الأوساط الكروية البرتغالية، التي ودّعت أحد أبرز رموزها في العقود الأخيرة.

وفاة مأساوية لحارس برازيلي بعد غرقه في نهر بالبرتغال

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بوفاة حارس المرمى البرازيلي جيفرسون ميرلي، لاعب نادي جي دي كالديلاس البرتغالي، إثر حادث غرق مأساوي في نهر هوميم شمال غرب البرتغال.

وبحسب صحيفة غربية، فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، كان يسبح في نهر هوميم بمنطقة تيراس دي بورو، عندما اختفى تحت الماء مساء السبت الماضي. وقد استغرقت فرق الإنقاذ أكثر من ثلاث ساعات للعثور على جثمانه، بعد تلقي بلاغ من صديقته التي لاحظت اختفاءه.

ميرلي، الذي كان يقيم في مدينة براغا البرتغالية، جدد مؤخرًا عقده مع نادي كالديلاس، وكان يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، حيث نعاه النادي في بيان رسمي أكد فيه أنه “لم يكن مجرد لاعب مخلص في الملعب، بل صديقًا حقيقيًا يتمتع بالاحترافية وروح الفريق”.

اللاعب الراحل ينحدر من مدينة فيستا أليغري دو ألتو بولاية ساو باولو في البرازيل، وكان قد بدأ مسيرته في الخارج عام 2019 بالانضمام إلى نادي أونياو في ولاية ماتو غروسو دو سول، قبل أن ينتقل إلى أندية في إسبانيا والبرتغال، ويستقر أخيرًا مع كالديلاس عام 2024.

رحيل شدراك يوسف… نجم “أسود الرافدين” والمعلق الرياضي البارز عن 83 عامًا

ودّعت الأوساط الرياضية العراقية، صباح الثلاثاء، اللاعب الدولي السابق والمعلق الرياضي الشهير شدراك يوسف، الذي توفي عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان يوسف قد عانى في السنوات الأخيرة من تدهور حالته الصحية، شملت ضعف البصر وصعوبات في المشي، قبل أن يخضع عام 2022 لعملية جراحية لاستئصال جزء من جهازه الهضمي بسبب ورم خبيث.

ونعى الاتحاد العراقي لكرة القدم الراحل، وقال في بيان عبر “فيسبوك”: “يتقدم رئيس الاتحاد عدنان درجال، نيابة عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة كرة القدم، وعائلة اللاعب الأسبق شدراك يوسف”، متمنياً له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

ويمتلك شدراك يوسف إرثاً رياضياً غنياً، حيث مثّل المنتخب العراقي بين عامي 1965 و1973، وشارك في أكثر من 31 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، وكان من أبرز المساهمين في تتويج العراق بكأس العرب عامي 1964 و1966، كما شارك في نهائيات كأس آسيا 1972، ونال لقب أفضل لاعب عربي في نسخة 1966.

بعد اعتزاله اللعب في 1975، دخل مجال التدريب ثم انتقل إلى التعليق الرياضي، ليصبح أحد أبرز الأصوات المعروفة في الإعلام الرياضي العراقي، إلى جانب عمله لسنوات في قسم العلاقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم.

برحيله، يطوي العراق صفحة من صفحات جيل رياضي ذهبي ترك بصمات خالدة في تاريخ الكرة العراقية والعربية.

مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي وسط لوس أنجلوس

شهدت وسط مدينة لوس أنجلوس حادثة إطلاق نار مأساوية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين خلال حفل أقيم عقب مهرجان موسيقي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت الشرطة بأنها استجابت في حوالي الساعة 11 مساء الأحد لإغلاق “حفل كبير” في منطقة مستودعات وسط المدينة، بعد رؤية شخص مسلح يدخل المبنى، حيث تم اعتقاله على الفور، وفقًا لتصريحات نورما آيزنمان، المسؤولة في الشرطة المحلية.

جاء ذلك بعد انتهاء مهرجان “هارد سامر” الموسيقي الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع في هوليوود بارك في إنجلوود، على بعد حوالي 14 كيلومترًا من موقع الحادث، حسب شبكة “كيه تي ال ايه- تي في”.

وبعد إخلاء الحفل، تلقت الشرطة بلاغًا بإطلاق نار حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وعند عودتها إلى الموقع، عثرت على شخص ميت في المكان، فيما توفيت ضحية أخرى في المستشفى، إضافة إلى إصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات وحالتهم غير معروفة حتى الآن.

ولم تقدم السلطات أي معلومات عن وجود مشتبه به جديد، وما زال المحققون يعملون في مسرح الحادث منذ ساعات.

الصين تُجلي 82 ألف شخص من بكين بسبب أمطار غزيرة وإنذار أحمر للطقس

أجلت السلطات الصينية أكثر من 82 ألف شخص من عدة مناطق في بكين إثر موجة أمطار غزيرة تسببت في اضطرابات واسعة بالمدينة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى باللون الأحمر، في ظل استمرار الأمطار التي بدأت مساء الاثنين واستمرت حتى صباح الثلاثاء.

وكإجراء احترازي، تم تعليق العمل في أكثر من 3,200 موقع بناء لحماية العمال ومنع وقوع حوادث. تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف من تكرار سيناريو العواصف السابقة التي شهدتها بكين الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 44 شخصاً وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وسبق أن شهدت العاصمة الصينية في نهاية يوليو ومطلع أغسطس 2023 فيضانات مشابهة أودت بحياة 11 شخصاً، وأثرت على أكثر من 44 ألف شخص في 13 منطقة، ما جعلها واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت المدينة خلال العقد الأخير.

العثور على 32 جثة مقطوعة في قبر جماعي بوسط المكسيك وسط تصاعد عنف العصابات

أعلنت النيابة العامة في ولاية غواناخواتو المكسيكية عن اكتشاف 32 جثة مقطوعة في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا، وذلك خلال عمليات تفتيش جرت بين 30 يوليو و2 أغسطس، في واحدة من أبشع الجرائم التي تشهدها البلاد هذا العام.

وأكدت النيابة أنه تم التعرف حتى الآن على هويات 15 ضحية من بين الجثث المكتشفة، في حين تخضع باقي الرفات لتحاليل متقدمة، نظراً لصعوبة التعرف عليها بسبب التقطيع والتشويه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، استخدم المحققون تقنيات فحص متقدمة لتحديد الهويات نظراً للحالة المروعة للجثث، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل إضافية عن خلفية الضحايا أو الجهات المسؤولة عن الجريمة.

ويأتي هذا الاكتشاف المروع في سياق تصاعد موجة العنف المرتبطة بأنشطة العصابات وتجارة المخدرات في المكسيك، التي تشهد سنوياً آلاف الجرائم المماثلة، خاصة في ولايات تشتهر بسيطرة شبكات الجريمة المنظمة.

اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة بـ41.6 درجة مئوية في إسيساكي

سجلت اليابان، الثلاثاء، حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية في مدينة إسيساكي، وفقاً لما أعلن مكتب الأرصاد الجوية الياباني، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 41.2 درجة، والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

وحذر المكتب من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، في ظل موجة حرارة غير مسبوقة تشهدها البلاد هذا العام.

وسجلت اليابان خلال شهري يونيو ويوليو رقماً قياسياً في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل 17 رقماً قياسياً في مناطق مختلفة، بينها مدينة كوماتسو التي وصلت حرارتها إلى 40.3 درجة مئوية، ومدينة توياما التي شهدت 39.8 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة تسجلها المدينة منذ بدء الرصد.

يُذكر أن موسم الأمطار في المناطق الغربية انتهى هذا العام قبل موعده المعتاد بثلاثة أسابيع، ما زاد من حدة موجة الحر في البلاد.

الأمطار تغمر موسكو: أكثر من 200 رحلة تتأخر وتُلغى في مطارات العاصمة الروسية

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة الروسية موسكو منذ الليلة الماضية في حالة من الشلل الجزئي بحركة الطيران، حيث تم تسجيل أكثر من 200 رحلة متأخرة بين مغادرة ووصول، إلى جانب عدة رحلات ملغاة في مختلف مطارات المدينة.

وفقاً لتقارير رسمية، شهد مطار “شيريميتيفو”، الأكبر في موسكو، تأخّر 52 رحلة مغادرة وإلغاء واحدة، بينما سجّل مطار “فنوكوفو” تأخر 23 رحلة. وفي “دوموديدوفو”، تأخرت 24 رحلة وتم إلغاء أخرى، فيما شهد مطار “جوكوفسكي” تأخّر 4 رحلات وإلغاء واحدة.

أما على صعيد الرحلات القادمة، فقد كانت الأضرار أكبر، حيث تأخرت 70 رحلة في “شيريميتيفو”، و24 في “فنوكوفو”، و17 في “دوموديدوفو”، بالإضافة إلى تأخّر 4 رحلات في “جوكوفسكي”، مع تسجيل ثلاث رحلات ملغاة.

وبذلك، بلغ مجموع الرحلات المتأخرة للمغادرة 103 رحلات، وللوصول 115 رحلة، بينما تم إلغاء 6 رحلات بشكل كامل.

وأعلن مركز الطقس الروسي “فوبوس” أن موسكو وضواحيها تعرضت لهطولات مطرية تعادل نحو 130% من المعدل الشهري خلال 24 ساعة فقط، ما أدّى إلى فيضانات جزئية، واختناقات مرورية، واضطرابات في شبكات النقل.

وفي السياق نفسه، كانت مناطق أخرى في روسيا قد تضررت من هذه الأحوال الجوية القاسية، بينها مدينة كراسنودار التي شهدت دماراً في أحد الجسور نتيجة السيول الجارفة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الطقس السيئة خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات من تأثيرات إضافية على قطاع النقل والرحلات الجوية في موسكو ومناطق أخرى.

مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة اختطفوا قرب الحدود مع النيجر

أعلنت حكومة مالي عن تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة كانوا قد اختُطفوا في 18 يناير 2025، مؤكدة أن السائقين بصحة جيدة، دون أن تكشف تفاصيل العملية أو الجهة المسؤولة عن الاختطاف.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مصدر في السفارة المغربية ببوركينا فاسو، أن السائقين اختفوا أثناء عبورهم المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو والنيجر، وهي منطقة معروفة بنشاط الجماعات المسلحة المتشددة.

وبحسب الرواية الرسمية، فقد اختفت ثلاث شاحنات مغربية، إحداها تقل سائقاً احتياطياً، أثناء توجهها من مدينة دوري ببوركينا فاسو إلى مدينة تيرا في النيجر، دون مرافقة أمنية رغم التحذيرات من خطورة الطريق.

وأوضح الكاتب الوطني للاتحاد العام للنقل بالمغرب، الشرقي الهاشمي، أن الشاحنات انطلقت بعد تأخر دام أسبوعاً بانتظار تأمين المرافقة، وكانت محمّلة بمعدات للبنية التحتية في طريقها من الدار البيضاء إلى النيجر، داعياً السلطات المغربية إلى تعزيز إجراءات الحماية لشاحنات النقل الدولي التي تمر عبر مناطق الساحل الإفريقي.

وتشهد منطقة الحدود بين مالي، بوركينا فاسو، والنيجر نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتكرار استهداف قوافل الشحن والنقل الإقليمي.

مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي لحماية أمنها المائي في أزمة سد النهضة

أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال لقاء في عنتيبي بتحرك رسمي لمصر لحماية أمنها المائي في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

,حمل عبد العاطي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها التزام مصر باتخاذ كافة التدابير القانونية الدولية لحماية مصالحها المائية، في ظل استمرار عدم التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن تشغيل السد.

وشدد الوزير المصري خلال اللقاء على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، معربًا عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، واصفًا إياها بأنها مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

,أكد عبد العاطي أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل لدعم التنمية وروابط الأخوة الأفريقية.

,تأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 على النيل الأزرق، والذي يشكل 86% من مياه النيل.

,تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة تزيد عن 90% من مواردها المائية، مما يجعل قضية السد قضية وجودية بالنسبة لها، في حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

يُذكر أن الاتفاقيات الاستعمارية التي تحدد حصص مياه النيل بين مصر والسودان تعود إلى عامي 1929 و1959، ولم تشارك دول المنبع مثل إثيوبيا وأوغندا في صياغتها، ما دفع تلك الدول إلى اعتبارها غير ملزمة.

وتلعب أوغندا، إحدى دول المنبع الموقعة على اتفاقية عنتيبي، دورًا مهمًا في ملف مياه النيل، وتحافظ مصر على علاقات دبلوماسية وثيقة معها، بما في ذلك دعم في المجالات العسكرية والاقتصادية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

,المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي فشلت في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات مصر لإثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية تهدد الأمن المائي لدول المصب، في مقابل تأكيد إثيوبيا حقها في التنمية وعدم تسبب السد في ضرر كبير.

مصر.. سما المصري تفاجئ متابعيها بإعلان التوبة وترد على منتقديها: قربت من الله وارتحت نفسياً

فاجأت الفنانة المصرية سما المصري جمهورها بإعلان توبتها إلى الله عبر صور ومشاركات على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، رداً على الانتقادات التي طالتها مؤخراً واتهاماتها بالسعي وراء الشهرة والترند.

كتبت سما في منشور لها: “زي ما أنا جاهرت بالمعصية لازم أجاهر بالتوبة… الحمد لله، هذا أول ظهور لي بالحجاب في انتخابات مجلس الشيوخ بالأزبكية.”

وأضافت: “يارب تهدي كل عاصي وتقويني على الالتزام والثبات والاحتشام، والأيام الجاية أقدر أعمل حاجة أكفر بيها عن اللي فات، وربنا يسامحني أنا وكل اللي زيي، آمين”.

وردت سما المصري على منتقديها الذين شككوا في صدق توبتها، قائلة: “هذا بوست لي بتاريخ 3 مايو 2025، يعني من 3 شهور ولسه البوست موجود هنا على فيسبوك… هل كنت وقتها أبحث عن التريند كما يتهمني البعض؟ مش هقولكم اتقوا الله فيا، لا اتقوا الله في نفسكم. أنا خلاص ارتحت لأنني قربت من ربنا، لكن أنتم اللي لسه تعبانين”.

وأعادت نشر منشور قديم قالت فيه: “أنا نفسي ألبس الحجاب موت بس خايفة على الحجاب مني.. الحجاب ده حاجة طاهرة قوي وخايفة عليه من شيطاني.. ادعولي ربنا يهديني ليه”.

إصابات بينها أطفال في انقلاب حافلة على طريق سريع جنوب موسكو بسبب الضباب الكثيف

شهدت منطقة جنوب موسكو، قرب مدينة تولا، حادث انقلاب حافلة ركاب عند نقطة لتحصيل رسوم العبور على الطريق السريع M4، نتيجة الضباب الكثيف الذي خيم على المنطقة.

وثقت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام الحافلة بدعامة في نقطة الدفع، قبل أن تنحرف وتصطدم بالسياج وتنقلب، بينما هرع الركاب للخروج من النوافذ المكسورة.

أسفر الحادث عن إصابة 39 شخصاً بينهم 5 أطفال، وتم نقل 35 منهم إلى المستشفيات في تولا وكيريفسك ونوفوموسكوفسك، بينهم 3 أطفال. وتعاني 5 حالات من إصابات حرجة، في حين تتراوح إصابات الآخرين بين متوسطة وخفيفة.

ووفقاً للسلطات المحلية، فإن الضباب الكثيف هو السبب المحتمل للحادث، حيث انخفض مدى الرؤية في ذلك الصباح إلى ما بين 100 و500 متر.

على متن الحافلة كان 48 راكباً، وتمكن الركاب بعد الحادث من رفع الحافلة المنقلبة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، في مشهد وصفه البعض بأنه بطولي.