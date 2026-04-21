من واشنطن.. المركزي يعلن «خارطة طريق» لإصلاحات

اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، والوفد المرافق له، مشاركته في اجتماعات الربيع التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، بسلسلة لقاءات وُصفت بالمكثفة وعالية المستوى، ركزت على إعادة تموضع النظام المصرفي الليبي ضمن الخارطة المالية الدولية.

وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالإصلاحات النقدية والهيكلية التي يقودها المصرف المركزي، إلى جانب دعم مسار الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وفي المحور الأول، شهدت اللقاءات مع قيادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إشادة دولية باستقلالية المصرف المركزي وتطبيقه لميثاق الشفافية (CBT-Code)، مع الاتفاق على تطوير المؤشرات الاقتصادية، بما يشمل تحديث بيانات الناتج المحلي ومؤشر أسعار المستهلك واحتساب معدلات التضخم بدقة أعلى.

كما تم التوافق على دعم فني متخصص يشمل الانتقال إلى الطبعة السابعة من ميزان المدفوعات، وتعزيز إدارة الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب تعاون قانوني لتحديث قانون المصارف ولائحة الدفع الإلكتروني وفق معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وفي ملف الاستقرار النقدي، عقد المحافظ اجتماعات مع مؤسسات مالية ومزودي خدمات دوليين، أسفرت عن اتفاقات تتعلق باستمرار توريد العملات الأجنبية عبر ترتيبات مع بنك “نوميسما”، بما يشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، مع خطة لتوزيعها عبر المصارف وشركات الصرافة للحد من السوق الموازي.

كما جرى التنسيق مع شركة “دي لا رو” لتوريد شحنات جديدة من الفئات النقدية (5 و10 و20 دينارًا)، على أن تصل قبل عيد الأضحى، في إطار تعزيز توفر السيولة المحلية.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى دعم دولي، من بينها إشارات من وزارة الخزانة الأمريكية، لمساندة جهود المصرف المركزي في ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

وفي محور العلاقات المصرفية الدولية، تم التوصل إلى اتفاق مع بنك الصين الشعبي لربط المصارف الليبية بنظام التسويات الصيني (CIPS)، بما يتيح تنفيذ حوالات واعتمادات مستندية مباشرة، خصوصًا لصغار التجار، بعيدًا عن الوساطة التقليدية.

كما شملت الاجتماعات في الولايات المتحدة لقاءات مع جي بي مورجان وفيزا وكي تو انتقرتي، بهدف تعزيز الرقابة المصرفية وتوسيع الشمول المالي الرقمي الذي يغطي نسبة كبيرة من المعاملات داخل ليبيا.

وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي، حظيت رؤية المحافظ بترحيب من وزارة الخارجية الأمريكية ورابطة الأعمال الليبية الأمريكية، مع تأكيد دعم استقلالية المصرف المركزي باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستقرار المالي في ليبيا.

كما أبدت شركات دولية كبرى اهتمامًا بالعودة إلى السوق الليبي، مدفوعة بتحسن البيئة النقدية وتطور آليات الامتثال ومكافحة الفساد.