من واغادوغو إلى رادس.. ديارا يرتدي الأحمر والأصفر

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي عن تعاقده الرسمي مع الجناح الدولي البوركيني الواعد جاك ديارا، صاحب الـ18 عامًا، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، في إطار سعي الفريق لتعزيز صفوفه بعناصر شابة وموهوبة.

ويُعتبر ديارا من أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة البوركينابية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تألق بشكل لافت مع فريقه ساليتاس، مستعرضًا قدراته الهجومية العالية التي لفتت أنظار العديد من الأندية الإفريقية. وازدادت أسهمه بعد دعوته لتمثيل منتخب بوركينا فاسو، مما جعل انضمامه للترجي مكسبًا كبيرًا للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب نشأ وتدرج في أحد أفضل مراكز التكوين في العاصمة واغادوغو، ما يعكس خلفيته الفنية القوية وتطوره السريع في مسيرته الاحترافية.