من يتحمل مسؤولية وفاة عماد الزيلي؟

أعلن الإعلامي الليبي أشرف الشريف، عن وفاة المواطن عماد الزيلي بعد معاناة مع المرض، الذي كان معه ضيفاً في برنامجه “الوردة البيضاء” المذاع عبر قناة “سلام” الفضائية، مشيراً إلى أنه وُجِد متوفياً في فراشه.

ولفت الشريف في منشور عبر حسابه على فيسبوك طالعته “عين ليبيا”، إلى أن الزيلي قد تواصل معه قبل أسبوع، واشتكى له من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، والذي طلب منه إحضار النقود من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وذلك من أجل إرساله للعلاج بالخارج.

وأوضح الشريف أن رئيس الحكومة أعطى للزيلي رسالة وبعث منها صورة موجهة إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وضمه للعلاج بالخارج، ولكن هناك صدموه بعدم المبالاة وأصبح يأكل في نفسه إلى أن أخذ الله أمانته، بحسب وصف الشريف.

وحمَّل الإعلامي أحمد الشريف، وزير الصحة المسؤولية كاملة عما حدث، وقال: “اقسم بالله العظيم عماد وصغاره في رقبتك وماك رابح يا وزير الصحة لا دنيا ولا آخرة والمرض على الكل وما تندريش على الوقت ممكن يصيرلك زيه.. الله يرحمك يا عماد وقداش أضايقتك على خاطرك يا خوي وربي ياخدلك حق عاجلاً وليس آجلاً”.

هذا ولم يصدر أي تعليق أو تصريح من وزير الصحة أو الوزارة حتى صياغة الخبر.