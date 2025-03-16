من يستطيع التسجيل عن طريق «لجان الناخبين» وما الخطوات المطلوبة؟

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معلومات عن من يستطيع التسجيل عن طريق “لجان تسجيل الناخبين” والخطوات المطلوبة.

ووفق المفوضية، يحق التسجيل لـ: “المواطن المقيم وغير مقيد بنفس البلدية، المواطن الذي لا يستطيع التسجيل باستخدام الرسائل النصية SMS سواء المواطن الذي لا يملك شفرة هاتف او لم يستطع ربط هاتفه برقمه الوطني، الليبية المتزوجة بغير ليبي، يسمح بالتسجيل بالإنابة للزوج والزوجة فقط”.

خطوات التسجيل بالحضور الشخصي

إبراز مستند الهوية الشخصية لموظف اللجنة

إرفاق علم وخبر بالإقامة

إرفاق مستند الرقم الوطني

إرفاق رقم هاتف

تعبئة وتوقيع النماذج المطلوبة

استلام قسيمة طلب التسجيل من موظف التسجيل