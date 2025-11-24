مهاجم ليفربول يتلقى تهديدات بالقتل.. كيف ردّ لحماية نفسه؟

أنفق مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ألكسندر إيزاك نحو 35 ألف يورو لشراء كلب حراسة من نوع “دوبرمان” بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وفق ما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن إيزاك سيستعين بالكلب لحمايته خارج الملعب، في ظل محاولته التأقلم مع حياته الجديدة في مدينة ميرسيسايد بعد انتقاله الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيزاك وزميله في المنتخب السويدي مهاجم أرسنال فيكتور غيوكيريس تلقيا تهديدات بالقتل بعد أن احتل المنتخب السويدي المركز الأخير في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026، مما دفع اللاعب إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز شعوره بالأمان الشخصي.

وأكدت الشركة التي زودت اللاعب بالكلب أن “لا شيء أكثر وفاء من كلب حراسة”، مشيرة إلى أن شراء لاعبي كرة القدم لكلاب الحراسة أصبح توجهاً شائعاً بين النجوم لحماية أنفسهم خارج الملعب.

ومن الناحية الرياضية، سجل إيزاك هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 8 مباريات منذ انضمامه إلى ليفربول في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بقيمة 145 مليون يورو، وهو ما يعكس محاولاته للتأقلم سريعاً مع فريقه الجديد.