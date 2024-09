مهرجان البندقية: الإعلان عن جوائز أفضل فيلم وممثلين.. وغزة حاضرة!

أعلنت اللجنة المسؤولة عن توزيع جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي، بدورته الحادية والثمانين، يوم السبت، عن الفيلم الفائز بجائزة الأسد الذهبي، وكذلك أفضل ممثلين.

ومنح المهرجان، الذي شهد مشاركة كوكبة من نجوم هوليوود، جائزة الأسد الذهبي للإسباني بيدرو ألمودوفار (74 عاماً)، عن فيلمه الأول بالإنكليزية “ذي روم نكست دور”، الذي يتناول الانتحار بمساعدة الغير، وهي إحدى أهم الجوائز التي حصل عليها المخرج الكبير خلال مسيرته الحافلة.

كذلك كافأ المهرجان المجازفة التي أقدمت عليها النجمة الهوليوودية نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن دورها في الفيلم الدرامي العاطفي (بيبي غيرل)، وأداء الوجه السينمائي الفرنسي البارز فنسان ليندون، بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم (ذا كوايت صن) “الابن الهادئ”، وهو دراما باللغة الفرنسية تتناول قصة عائلة مزقها التطرف اليميني.

فألمودوفار، الذي حصل على أوسكار وأخرج روائع من بينها “آل أباوت ماي ماذر” (All About My Mother)، و”باد إيديوكيشن” (Bad Education)، و”باين اند غلوري” (Pain and Glory)، وكان يشارك باستمرار في أكبر المهرجانات، لم يسبق أن نال الجائزة الكبرى لأي مهرجان بارز.

وكانت جائزة الأسد الفضي من نصيب فيلم “فيرميليو” للمخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، وهو دراما عائلية هادئة تدور أحداثها في جبال الألب في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية.

وخرجت بعض الأفلام خالية الوفاض، بينها “جوكر: فولي آ دو” (“Joker: Folie a deux”)، مع ليدي غاغا ويواكين فينيكس، أو “ماريا”، فيلم السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس مع أنجلينا جولي.

ومن بين الفائزين الآخرين، منح “ذي بروتاليست”، وهو فيلم روائي طويل مدته 3 ساعات و30 دقيقة عن رحلة مهندس معماري نجا من الهولوكوست، والذي أدى دوره أدريان برودي، جائزة أفضل إخراج لبرايدي كوربت.

وحصد بول كيرشر، وهو ممثل فرنسي يبلغ من العمر 22 عاماً يحقق نجاحا لافتا في الأشهر الأخيرة في فرنسا، على جائزة أفضل ممثل شاب بفضل دوره في فيلم “لور زانفان أبريه أو” المقتبس من رواية لنيكولا ماتيو.

وحضرت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أيضاً في الحفلة الختامية للمهرجان، من خلال تصريحات أدلت بها المخرجة الأميركية سارة فريدلاند المشاركة في قسم “أوريتزونتي” الموازي، وقالت أثناء تسلمها جائزة عن فيلمها “فاميليار تاتش”: “بصفتي فنانة يهودية أميركية (…)، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام 76 للاحتلال”.

أبرز الفائزين بجوائز مهرجان البندقية:

في ما يلي قائمة بالفائزين بالجوائز التي أعلنها مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت في اختتام دورته الحادية والثمانين:

الأسد الذهبي لأفضل فيلم: “ذي روم نكست دور” لبيدرو ألمودوفار (إسبانيا)

الأسد الفضي وجائزة لجنة التحكيم الكبرى: “فيرميليو” لمورا ديلبيرو (إيطاليا – فرنسا – بلجيكا)

الأسد الفضي لأفضل مخرج: “ذي بروتاليست” لبرايدي كوربت (بريطانيا)

كأس فولبي لأفضل ممثلة: نيكول كيدمان في “بايبي غيرل” لهالينا رين (الولايات المتحدة)

كأس فولبي لأفضل ممثل: فنسان ليندون في “جويه أفيك لو فو” لدلفين كولان وموريال كولان (فرنسا)

جائزة أفضل سيناريو: موريلو هاوسر وهيتور لوريغا في “جو سوي أنكور إيسي” لوالتر سالز (البرازيل – فرنسا)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: “ابريل” لديا كولومبيغاشفيلي (فرنسا – ايطاليا – جورجيا)

جائزة مارتشيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب أو ممثلة شابة: بول كيرشر في “لور زانفان أبريه أو” للودوفيك بوكيرما وزوران بوكيرما (فرنسا)