مهرجان النار في إيران يُودي بحياة 3 أشخاص وأكثر من 1000 مُصاب بسبب الألعاب النارية

وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت صباح اليوم الأربعاء أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 1000 عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوي قبل رأس السنة الإيرانية، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأفاد رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي إن من بين 1030 مصابا، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع.

وأضاف أن 3 أشخاص لاقوا حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس أمس الثلاثاء واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتجاهل كثيرون تحذيرات السلطات من التجمعات في الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من جائحة كورونا المستجد. وقالت وكالة فارس للأنباء إن الشرطة اعتقلت 25 شخصا في العاصمة طهران.