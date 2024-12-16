«مهرجان قرطاج» يحتفي بالسينما الفلسطينية

بعد إلغائه العام الماضي بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، افتتح مهرجان “أيام قرطاج السينمائية في تونس”، بنسخته الخامسة والثلاثين، حيث اختارت تونس في هذه الدورة، “أن تحتفي بالسينما الفلسطينيّة، لتنقل معاناة الشّعب الفلسطيني أمام آلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضده”.

وتحت شعار “السينما شاشة السلام.. حيزاً للأحلام.. شمعة في الظلام وصوت لشعب الخيام”، انطلقت مساء أمس السبت، فعّاليات الدورة الــ 35 من “مهرجان أيام قرطاج السينمائية” في مدينة الثقافة بتونس.

ووفق ما أعلن الرئيس الفخري للدورة الحالية، المخرج التونسي، فريد بوغدير، “تشمل الدورة التي تتواصل حتى 21 ديسمبر الجاري، عرض 217 فيلماً من 21 بلداً من مختلف القارات، منها 56 فيلماً في المسابقة الرسمية تتوزّع بين 15 فيلماً روائياً طويلاً، و13 فيلماً وثائقياً طويلاً، و17 فيلماً روائياً قصيراً، أما المسابقة الوطنية فيشارك فيها 12 فيلماً، وقد أطلقت هذا العام لــ “تسليط الضوء على حيوية المشهد السينمائي المحلي”.

هذا “وألغيت دورة العام الماضي قبل أيام قليلة من انطلاقها بسبب الحرب على غزة وتأكيدًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وقالت المديرة الفنية للمهرجان لمياء بلقايد قيقة، “إن الإدارة الحالية حاولت الإبقاء على التزامات المهرجان وسمعته وخصوصيته كمهرجان لسينما الجنوب وسينما المؤلف”/، وأوضحت أن “الأفلام التي ستعرض هي نخبة أفلام 2024 من عدة بلدان أبرزها مصر والأردن والسنغال والسودان واليمن وتونس وفلسطين ونيجيريا وبوركينا فاسو وإيران”.