مهرجان «كان» يحتفي بأحد أعظم نجوم السينما الأمريكية

خطف نجم هوليوود جون ترافولتا الأنظار في مهرجان كان السينمائي بعدما منحه المهرجان جائزة السعفة الذهبية الفخرية تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وذلك خلال أمسية استثنائية شهدت أيضًا العرض الأول لفيلمه الإخراجي الجديد “بروبيلر وان-واي نايت كوتش”.

وظهر الممثل الأمريكي متأثرًا بشكل واضح أثناء صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وسط تصفيق حار من الحضور، في لحظة وصفها كثيرون بأنها واحدة من أبرز مفاجآت الدورة الحالية للمهرجان.

وقال جون ترافولتا خلال تسلمه الجائزة: “لا أصدق ذلك.. إنها تفوق جائزة الأوسكار”، في تصريح أثار تفاعلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها، خصوصًا أن النجم الشهير لم يسبق له الفوز بجائزة أوسكار طوال مسيرته السينمائية.

وأبقى مهرجان كان الجائزة طي الكتمان حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يفاجئ الحضور بصعود ترافولتا إلى المسرح خلال العرض الأول لفيلمه الجديد، في مشهد جمع بين التكريم والاحتفاء ببداية مرحلة مختلفة في مسيرته الفنية.

ويحمل فيلم “بروبيلر وان-واي نايت كوتش” أهمية خاصة بالنسبة إلى ترافولتا، كونه أول عمل يخرجه بنفسه، إضافة إلى مشاركته في كتابة قصته المستوحاة من كتاب أطفال ألّفه سابقًا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، ينطلق في رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، ضمن أحداث تدور في العصر الذهبي للطيران، بينما يعكس السيناريو جوانب من السيرة الذاتية للنجم الأمريكي وعلاقته المبكرة بعالم الطائرات والسينما.

وشهد الفيلم مشاركة ابنته إيلا بلو ترافولتا، في خطوة عائلية أضفت بُعدًا شخصيًا على العمل الذي وصفه ترافولتا بأنه الأقرب إلى قلبه.

وأكد النجم الأمريكي البالغ 72 عامًا أنه لم يكن يتوقع قبول فيلمه في مهرجان كان، قائلاً إنه فوجئ باختيار العمل للمشاركة في “أعرق مهرجان سينمائي في العالم”، على حد وصفه.

ويُعد جون ترافولتا واحدًا من أبرز نجوم السينما الأمريكية على مدار عقود، بعدما تحول إلى ظاهرة عالمية مع فيلم “ساتورداي نايت فيفر”، الذي رسخ مكانته كأحد أهم نجوم هوليوود في السبعينيات.

كما أعاد إحياء مسيرته الفنية عبر أدائه الشهير لشخصية القاتل المأجور “فينسنت فيغا” في فيلم “بالب فيكشن” للمخرج كوينتين تارانتينو، وهو العمل الذي حصد السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1994، واعتبره كثير من النقاد الدور الأبرز في مسيرته.

ويأتي تكريم ترافولتا في وقت يشهد فيه مهرجان كان حضورًا لافتًا لنجوم السينما العالمية، وسط اهتمام متزايد بالأعمال التي تمزج بين السيرة الذاتية والتجارب الإنسانية في إطار سينمائي مختلف.