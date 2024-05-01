«مهرجان موسكو السينمائي» يعلن الفائز بجائزة الدورة السادسة والأربعين

أعلن مهرجان موسكو السينمائي الدولي، الفائز بجائزته للدورة السادسة والأربعين.

وذكرت إدارة المهرجان، أن فيلم “العار” وهو إنتاج مشترك مكسيكي قطري للمخرج ميغيل سالغادو، نال الجائزة الكبرى في الدورة السادسة والأربعين”.

وتم “تقليد المخرج الأيسلندي المعروف “فريدريك ثور فريدريكسون” في الحفل الختامي للمهرجان، بجائزة “القديس جاورجيوس الذهبي”من قبل رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية للمهرجان.

وبحسب وكالة “تاس”، قال مخرج الفيلم: “يتناول هذا الفيلم مشكلة خطيرة للغاية، وهي مشكلة تورط الشباب في أنشطة الجماعات الإجرامية والتي حاربناها ونواصل محاربتها في المكسيك”.

هذا والفيلم من بطولة ميريام برافو، فرناندو كواتل، خوان رامون لوبيز، فرانسيسكو مينا، ماريا ميمبرينيو، “ويروي سيناريو الفيلم قصة اختطاف المراهقين بيدرو ولوسيو، حيث يجب عليهما الدخول في قتال مميت مع بعضهما من أجل البقاء على قيد الحياة، وفي النهاية يفوز بيدرو وينال الحرية، لكنه يشعر بالذنب تجاه لوسيو”.

يذكر أن الدورة الـ46 لمهرجان “موسكو” السينمائي الدولي انطلقت في 19 أبريل الجاري، وأقيم المهرجان لأول مرة عام 1935، وفي عام 1995 تم الإعلان عن إقامة المهرجان سنويا ، لكن لم يقم عامي 1996 و1998، ومنذ عام 1999، يقام مهرجان “موسكو” السينمائي كل عام، ورئيس المهرجان السينمائي الدولي هو المخرج السينمائي الروسي الشهير نيكيتا ميخالكوف.