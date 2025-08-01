مهلة 10 أيام.. ترامب يرفع سقف التهديدات الاقتصادية تجاه روسيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد زيارة رسمية إلى إسرائيل مقررة في نفس اليوم.

وقال ترامب للصحفيين من البيت الأبيض: “نعم، سيذهب إلى إسرائيل، ثم إلى روسيا، صدقوا أو لا تصدقوا”.

وحول احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، قال ترامب: “سنفرض عقوبات، لا أعلم إن كانت تزعج بوتين، أنا أعرف أكثر من أي شخص عن العقوبات والتعريفات الجمركية وكل شيء آخر، لا أعلم إن كان لذلك أي تأثير”.

من جانبه، كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن، الأربعاء، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات وتتكيف مع الاقتصاد في ظل “عدد هائل من القيود”، مؤكداً أن روسيا تتابع تصريحات ترامب والمتغيرات الدولية عن كثب.

وفي سياق متصل، قلص ترامب مهلة التسوية التي منحها لروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا من 50 إلى 10 أيام فقط، قائلاً: “10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوماً جمركية. قد تؤثر على روسيا، وقد لا تفعل”.

هذه التصريحات تأتي في ظل توتر متزايد بين واشنطن وموسكو على خلفية الصراع الأوكراني واستمرار العقوبات الغربية، فيما تواصل روسيا التأكيد على قدرتها على الصمود اقتصادياً في مواجهة الضغوط.