«مهمة العدالة».. الصين تطلق تدريبات عسكرية لضرب أهداف في تايوان

أعلنت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني اليوم الاثنين عن بدء تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، تشمل ضربات جوية لأهداف أرضية متحركة باستخدام مقاتلات وقاذفات وطائرات مسيرة.

وتأتي هذه المناورات العسكرية، التي تجري تحت مسمى “مهمة العدالة 2025″، في وقت حساس، حيث تهدف إلى اختبار قدرة القوات الصينية على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف أرضية، في ظل تصاعد التوترات في مضيق تايوان. ومن المتوقع أن تشمل التدريبات أيضًا إطلاق صواريخ بعيدة المدى بالتنسيق مع الطائرات العسكرية.

وتنفذ المناورات في المياه والمجال الجوي لمناطق وسط مضيق تايوان، وهو المنطقة التي تُعتبر محورية في هذه التدريبات التي تشمل القوات البرية والبحرية والجوية، وكذلك قوات الصواريخ.

وفي بيان عبر تطبيق “وي تشات”، أكد الجيش الصيني أن هذه المناورات تهدف إلى “حماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية”، مشددًا على أن التدريبات تُعد تحذيرًا “شديد اللهجة” لأي تدخلات خارجية أو أي خطوات من القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان.

يأتي هذا التصعيد بعد غضب بكين من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، إضافة إلى تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، التي أثارت القلق في الصين بشأن إمكانية تدخل قواتها في حال تعرضت تايوان لأي تهديد.