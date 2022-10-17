مهنئة بفوزهم.. الحكومة الليبية تتعهد بدعم ممثلي البلاد في الكونفدرالية

هنأ رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، الطاقم الفني والإداري وجماهير ناديي الأخضر والنصر؛ بمناسبة حصولهم على بطاقة التأهل للدور المقبل في كأس الاتحاد الإفريقي.

وقال باشاغا، في تغريدة له على موقع تويتر، «لقد قمتم بأداء بطولي يشرف الرياضة الليبية ومثلتم بلادكم خير تمثيل، رغم صعوبة الظروف التي واجهتها بعثة فريق الأخضر في تنزانيا».

وتابع باشاغا قائلاً، إنّ وزارة الرياضة ستتابع مع الاتحاد الإفريقي معالجة الخروقات التي تعرضت لها بعثة فريق نادي الأخضر خلال تواجدها في تنزانيا.

من جانبه، هنأ وزير الرياضة بالحكومة الليبية الملكفة عبدالسلام غويلة يهنئ إدارة ناديي النصر والأخضر بتأهلهما إلى الدور الـ 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح غويلة أن الحكومة ستتكفل بدعم الناديين في باقي مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية القادمة رفقة الاهلي طرابلس، متمنيا أنّ تكون هذه البطولة من نصيب احد ممثلي ليبيا لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية.