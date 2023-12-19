مهندسون يابانيون يطورون قطارا يعمل بخلايا وقود الهيدروجين

يعمل المهندسون في شركة سكك حديد وسط اليابان على تطوير قطار يعمل بخلايا وقود الهيدروجين ولا ينتج عنه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن الشركة قولها إن استخدام مثل هذه الطاقة النظيفة يمكن أن يساعد في إزالة الأثر الكربوني في قطاع السكك الحديدية.

وعرضت شركة سكك حديد وسط اليابان هذه التقنية في منشأة بحثية بمحافظة آيتشي أمس، واختبر المهندسون القطار على سكة حديدية للتحقق من أن لديه القوة الكافية للسير والتسارع.

وتولد الخلايا الكهرباء من التفاعل الكيميائي بين وقود الهيدروجين والأكسجين، ويسفر هذا التفاعل عن ماء فقط، ويحصل القطار أيضا على الطاقة من بطاريات التخزين.