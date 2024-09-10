مواجهات المنتخبات العربية بتصفيات كأس العالم 2026

مواجهات نارية تشهدها اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب الإمارات نظيره الإيراني، في مباراة الصراع على صدارة المجموعة الأولى، بعد أن استهلا مشوارهما في هذه المرحلة من تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم، على كل من قطر وقيرغيزستان على الترتيب، فيما تشهد المجموعة الثالثة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب البحريني وضيفه الياباني متصدري الترتيب.

وبحسب قناة روسيا اليوم، “يخوض منتخب البحرين هذه المواجهة منتشيا بفوزه المفاجئ على نظيره الأسترالي في عقر داره (1-0) في الجولة الافتتاحية لهذه المرحلة من التصفيات، بينما اكتسح المنتخب الياباني نظيره الصيني بسبعة أهداف من دون رد”.

وفيما يلي مباراة اليوم الثلاثاء:

المجموعة (A):

كوريا الشمالية – قطر

الإمارات – إيران

قيرغيزستان – أوزبكستان

المجموعة (B):

فلسطين – الأردن

الكويت – العراق

عمان – كوريا الجنوبية

المجموعة (C):

​​​​​​الصين – السعودية

البحرين – اليابان

إندونيسيا – أستراليا.