مواجهات بين مصلين والقوات الإسرائيلية في الأقصى المُبارك

اندلعت مواجهات عند باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الجمعة، بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأصيب عدد من المصلين، بعد قمع الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة خرجت بعد صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، تنديدا بإساءة مستوطنين إسرائيليين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الهلال الأحمر، إصابة 9 مواطنين، نقل 3 منهم على إثرها للمشافي، و6 عولجوا ميدانيا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 آخرين.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين، واقتحمت صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى “مسيرة الأعلام”، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ صباح اليوم نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية في القدس تحسبا لمواجهات مع الفلسطينيين بعد دعوة شبان مقدسيين لتنظيم مسيرة في القدس المحتلة اليوم الجمعة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنديدا بالإساءات التي وُجهت إلى مقامه خلال ما تسمى “مسيرة الأعلام”، التي نظمها المستوطنون قبل أيام بضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية.

ودعا الشبان المقدسيون إلى انطلاق مسيرة نصرة النبي محمد من المسجد الأقصى إلى باب العامود عقب صلاة الجمعة.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين نظموا أمس الخميس وقفة احتجاجية في باب العامود ردا على قيام مستوطنين خلال مشاركتهم بمسيرة الأعلام الثلاثاء الماضي بتوجيه الشتائم والسباب للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وترديد الهتافات المعادية للفلسطينيين والعرب.

وتدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمع الوقفة الاحتجاجية في باب العامود. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الوقفة، كما استخدمت قنابل الصوت والمياه العادمة لتفريقهم.

وأثارت الاستفزازات الإسرائيلية المزيد من التوتر في القدس، في حين تواترت دعوات فلسطينية إلى النفير في المدينة وحماية المسجد الأقصى.

#شاهد: الاحتـ ـلال يطلق النار على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ووقوع عدد من الإصابات pic.twitter.com/HtJY3bv8jC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2021

#صور الاحت.لال يطلق الرصاص المطاطي صوب المصلين بعد اقتحامه لساحات المسجد #الأقصى عقب أداء صلاة الجمعة. pic.twitter.com/qIdB9JOIeZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2021

#شاهد طائرة تصوير تابعة لقوات الاحت.. لال تحلق في سماء المسجد #الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/PQ3r0FMVR3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2021

الاحتلال يعتقل مجموعة من الشبان عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/BAEmk5KzvM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2021

#شاهد استنفار قوات الاحت.. لال عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/fbazvtnrHQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2021