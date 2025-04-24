مواجهات حاسمة.. نقطة واحدة تفصل ليفربول عن اللقب

بات فريق ليفربول “على بعد نقطة وحيدة فقط من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي، بعدما تعادل أرسنال مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، مساء الأربعاء، في إطار المرحلة الـ34 من المسابقة”.

ويحتل أرسنال “المركز الثاني برصيد 67 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر، مع تبقي 4 مباريات فقط “للمدفعجية”، ويكفي ليفربول تحقيق التعادل أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل على ملعب آنفيلد ليحقق لقبه الـ20 في تاريخ المسابقة قبل نهايتها بأربع مراحل”.

وبتحقيق هذا الإنجاز، “سيعادل ليفربول الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد كأكثر الأندية فوزًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

الهلال السعودي يعيد توجيه ميزانية صفقة محمد صلاح نحو فيكتور أوسيمين

وفي سياق آخر، قرر نادي الهلال السعودي “استثمار الميزانية التي كانت مخصصة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027، في محاولة ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين”.

وبحسب الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، “يُعد أوسيمين الخيار الأول لإدارة الهلال لتعزيز خط الهجوم، خاصة مع احتمالية رحيل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نهاية الموسم بسبب تراجع مستواه بعد الإصابة”.

ويتوقع أن “يواجه الهلال منافسة قوية من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى أيضًا لضم أوسيمين. ومع ذلك، أفادت التقارير بأن اللاعب منفتح على فكرة الانتقال إلى الهلال”.

وقدم أوسيمين “أداءً مذهلًا هذا الموسم مع غالطة سراي، حيث سجل 30 هدفًا وصنع 7 أخرى في 35 مباراة، ويسعى الهلال إلى تدعيم صفوفه بصفقات نوعية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث يلعب ضمن مجموعة قوية تضم ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي”.