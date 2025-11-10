مواجهات دامية تهزّ نيجيريا.. 200 قتيل بصراع «بوكو حرام وداعش»

شهدت منطقة بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا مواجهات عنيفة بين مجموعات متشددة، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، بحسب مصادر متشددة واستخبارية وعنصر ميليشياوي لوكالة فرانس برس، الإثنين.

واندلعت المعارك بين عناصر بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا في منطقة دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد، يوم الأحد، وسط تقارير عن خسائر فادحة في صفوف الطرفين.

وأوضح باباكورا كولو من ميليشيا مناهضة للمتشددين تدعم الجيش النيجيري لفرانس برس أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل حوالي 200 من مقاتلي تنظيم داعش في غرب إفريقيا خلال القتال.

وتأتي هذه الاشتباكات في ظل تصاعد العنف في منطقة بحيرة تشاد، التي تعد بؤرة للصراعات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، مما يزيد من تعقيد جهود الاستقرار والأمن في شمال شرق نيجيريا.