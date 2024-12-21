مواجهات ساخنة في «الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم».. هذه نتائجها!

شهدت مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، أمس الجمعة، “ثلاث مواجهات ضمن الجولة الثانية، حيث لعبت مباراتان في المجموعة الرابعة ومباراة في المجموعة الثانية”.

ففي المجموعة الرابعة، “انتهت المباراة الأولى على ملعب النهر بين فريقي الظهرة والملعب الليبي بالتعادل السلبي 0/0، وفي نفس المجموعة، حقق فريق المدينة فوزًا مهمًا على ضيفه الاتحاد المصراتي بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع المدينة رصيده إلى أربع نقاط، بينما بقي الاتحاد المصراتي بلا نقاط”، بحسب وكالة وال.

وفي المجموعة الثانية، “تمكن فريق التعاون من الفوز على ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف على ملعب مدينة إجدابيا، ليحقق التعاون أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما ظل الهلال برصيد ثلاث نقاط”.

كما حقق فريق الأهلي بنغازي، “فوزًا كبيرًا على نظيره المروج بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت الجمعة على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم”.

ووفق “وال”، “سجل الأهداف في الشوط الأول كل من النيجيري جابرييل أوروك (الدقيقة 6)، والليبي طه الشلوي (الدقيقة 8)، والفلسطيني زيد قنبر (الدقيقة 18)، وبهذا الفوز، رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 6 نقاط، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الثانية تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، أما فريق المروج، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى مع فريق الأندلس بهدفين لكل منهما”.