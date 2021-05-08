مواجهات في القدس واعتقال 3 مواطنين من باب العامود

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، التي أفرغت المواطنين من المكان بالقوة بعد الاعتداء عليهم واعتقلت 3 منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وامتدت المواجهات إلى شارع السلطان سليمان، ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين في شارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الخيالة من أجل الاعتداء على المواطنين والمارة في باب العامود وشارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.