مواجهات نارية تنتظر دور الـ«32» في كأس العالم.. 28 منتخباً يضمنون مقاعدهم

اقتربت خريطة دور الـ32 في كأس العالم 2026 من الاكتمال، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى الأدوار الإقصائية إلى 28 منتخباً، مع تبقي أربع بطاقات فقط ستُحسم مع ختام منافسات دور المجموعات.

وشهدت الجولة الأخيرة من المنافسات انضمام منتخبات مصر وبلجيكا والرأس الأخضر إلى قائمة المتأهلين، بعد نجاحها في حجز أماكنها ضمن الدور المقبل.

وضمت قائمة المنتخبات التي ضمنت العبور إلى دور الـ32 كلاً من: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، الإكوادور، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، المغرب، هولندا، النرويج، البرتغال، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، الولايات المتحدة، غانا، النمسا، أوزبكستان، وكرواتيا.

ومع اتضاح جزء كبير من الصورة النهائية، تأكدت تسع مواجهات من أصل 16 مواجهة في دور الـ32، وجاءت على النحو التالي:

جنوب إفريقيا × كندا

ألمانيا × باراغواي

البرازيل × اليابان

هولندا × المغرب

فرنسا × السويد

ساحل العاج × النرويج

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك

الأرجنتين × الرأس الأخضر

مصر × أستراليا

ويترقب عشاق كرة القدم استكمال بقية المواجهات بعد انتهاء مباريات المجموعات المتبقية، والتي ستحدد هوية آخر أربعة منتخبات متأهلة، إضافة إلى الترتيب النهائي للمنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وتتجه الأنظار إلى مباريات الجولة الثالثة والأخيرة التي ستلعب دوراً حاسماً في استكمال عقد المتأهلين.

وتشهد المواجهات المتبقية اللقاءات التالية:

إنجلترا × بنما

كرواتيا × غانا

وفي وقت لاحق:

كولومبيا × البرتغال

جمهورية الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان

كما تختتم الجولة بمباراتين مرتقبتين:

الأردن × الأرجنتين

الجزائر × النمسا

هذا وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة بتاريخ البطولة تشهد مشاركة 48 منتخباً.

وبموجب النظام الجديد، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية التي تنتهي بالمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو.

وتبرز مواجهة مصر وأستراليا كواحدة من أبرز مباريات الدور المقبل، بعدما نجح المنتخب المصري في تحقيق أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

تشهد نسخة 2026 أكبر توسع في تاريخ كأس العالم بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً، ما أدى إلى استحداث دور الـ32 ضمن الأدوار الإقصائية. وأتاح النظام الجديد فرصاً أكبر للمنتخبات من مختلف القارات للمنافسة على بطاقات التأهل، عبر منح أفضل أصحاب المركز الثالث فرصة الاستمرار في البطولة.