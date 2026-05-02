مواجهات نارية في «الدور السداسي» للدوري الليبي الممتاز

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرعة مباريات الدور السداسي من الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2025-2026، كاشفة عن الجدول الكامل لمواجهات المنطقتين الأولى والثانية، في المرحلة الحاسمة من المنافسة على اللقب.

وجاءت مباريات المنطقة الأولى موزعة على خمس جولات، تنطلق في 6 مايو، حيث يلتقي الأهلي طرابلس مع الاتحاد، والسويحلي مع الاتحاد المصراتي، والأولمبي مع المدينة.

وفي الجولة الثانية يوم 10 مايو، يواجه الأهلي طرابلس الاتحاد المصراتي، ويلتقي الاتحاد مع المدينة، بينما تجمع المواجهة الثالثة السويحلي والأولمبي.

وتقام الجولة الثالثة يوم 14 مايو، وتشهد مباريات الأهلي طرابلس مع المدينة، والاتحاد المصراتي مع الأولمبي، والاتحاد مع السويحلي.

وفي 18 مايو، تقام الجولة الرابعة، حيث يلتقي الأهلي طرابلس مع الأولمبي، والمدينة مع السويحلي، والاتحاد المصراتي مع الاتحاد.

وتُختتم مباريات المنطقة الأولى في 22 مايو ضمن الجولة الخامسة، بمواجهات الأهلي طرابلس مع السويحلي، والأولمبي مع الاتحاد، والمدينة مع الاتحاد المصراتي.

وفي المنطقة الثانية، تنطلق المنافسات في 7 مايو، بمباريات الأفريقي مع الهلال، والأهلي بنغازي مع الاتحاد العسكري، والأخضر مع النصر.

وفي الجولة الثانية يوم 11 مايو، يلتقي الأفريقي مع الاتحاد العسكري، والهلال مع النصر، والأهلي بنغازي مع الأخضر.

وتقام الجولة الثالثة في 15 مايو، وتشهد مباريات الأفريقي مع النصر، والاتحاد العسكري مع الأخضر، والهلال مع الأهلي بنغازي.

وفي 19 مايو، تقام الجولة الرابعة بمواجهات الأفريقي مع الأخضر، والنصر مع الأهلي بنغازي، والاتحاد العسكري مع الهلال.

وتُختتم مباريات المنطقة الثانية يوم 23 مايو، حيث يلتقي الأفريقي مع الأهلي بنغازي، والأخضر مع الهلال، والنصر مع الاتحاد العسكري.

ويأتي هذا الدور ضمن المرحلة الحاسمة من الدوري الممتاز، والتي تحدد مسار المنافسة نحو الأدوار النهائية، وسط ترقب جماهيري واسع للمباريات المرتقبة بين أبرز أندية الدوري الليبي.