مواجهة بحرية.. إيطاليا تدافع عن «أسطول الصمود» وتركيا تنفّذ عملية إجلاء!

هدد عمال الموانئ في إيطاليا بعرقلة جميع الشحنات من وإلى إسرائيل إذا تعرض “أسطول الصمود العالمي”، الذي يهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة، لهجوم.

وجاء هذا التهديد بعد تعرض الأسطول، الذي يضم نحو 50 قارباً مدنياً، لهجوم بطائرات مسيرة في الأيام الماضية، ما دفع العمال إلى تحذير السلطات الإسرائيلية من تصعيد آخر.

وفي التفاصيل، فالأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، يواجه معارضة شديدة من قبل إسرائيل، التي تعتبره بمثابة تهديد للحصار المفروض على القطاع، وكان عمال الموانئ في ميناء جنوة الإيطالي قد نظموا احتجاجات ضخمة تضامناً مع فلسطين، مطالبين بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

في أعقاب الهجوم الأخير على الأسطول، أكد ريكاردو رودينو، قائد جماعة عمال الموانئ CALP، أنه في حال تعرض الأسطول لهجوم آخر من قبل إسرائيل، “سيتم إضراب عام في إيطاليا، وإذا لم تغير إسرائيل سياستها في غزة، فسنفرض حصارًا تجاريًا كاملاً”. وأضاف رودينو أن هذا التصعيد لن يقتصر على إيطاليا فقط، بل قد يطال باقي دول أوروبا.

هذا ولطالما كانت عمال الموانئ في إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية جزءًا من حركة احتجاجية مناهضة لحروب التدخل الخارجي، وقد كانت لهم سوابق في عرقلة شحنات الأسلحة، بما في ذلك خلال حرب فيتنام ومع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

وأشار رودينو إلى أن هذه الممارسات قد أثبتت فعاليتها في الماضي، مؤكدًا: “نعتمد على السلاح الوحيد المتاح لنا، وهو العرقلة، إذا لم يكن لدينا دبابات أو صواريخ”.

والهجوم الأخير على الأسطول بمثابة “خط تماس” لمزيد من التصعيد. الأسطول يواجه مواقف معقدة على الصعيد الدولي، حيث انضمت إيطاليا وإسبانيا إلى تقديم حماية بحرية للأسطول، مع إرسال سفن حربية لحمايته.

وفي نفس الوقت، دعت وزارة الخارجية الإيطالية المشاركين في الأسطول إلى “مواصلة المهمة على مسؤوليتهم الشخصية”، وأكدت أنها لن تشارك في أي أعمال هجومية ضد إسرائيل.

من جهتها، وصفت إسرائيل الأسطول بأنه “يخدم مصالح حماس”، وهددت بمنع مروره عبر البحر الأبيض المتوسط. كما أكدت أنه في حال لم يقدم الأسطول مساعداته عبر إسرائيل، فإنه سيواجه “العواقب” على حد تعبيرها.

وتتعرض الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لضغوط متزايدة للضغط على إسرائيل أو اتخاذ موقف أكثر صرامة، بعد أن أصبحت قضية فلسطين إحدى القضايا البارزة في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، الاتحاد العام لنقابات العمال الإيطالي CGIL، أكد أيضًا التزامه بتنظيم إضراب عام في حال تعرض الأسطول لهجوم.

تركيا تنظم عملية إجلاء آمنة لركاب سفينة أسطول الصمود العالمي بعد عطل فني في البحر الأبيض المتوسط

تولت هيئة الهلال الأحمر التركي، بالتنسيق مع السلطات التركية، تنظيم عملية إجلاء آمنة لركاب سفينة “جوني إم” التابعة لأسطول الصمود العالمي، اليوم الاثنين، بعد تعرضها لعطل فني في البحر الأبيض المتوسط.

والسفينة، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، تعرضت لتسرب مياه فجر اليوم أثناء إبحارها بين كريت وقبرص ومصر، ما دفعها لإطلاق نداء استغاثة، وعلى متن السفينة، كان هناك ركاب من عدة دول، بما في ذلك لوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والمكسيك وماليزيا.

وأكد منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان لهم أن عملية إجلاء الركاب تمت بسلاسة بفضل التدخل السريع للسلطات التركية، مشيرين إلى أن الحادث لن يؤثر بشكل كبير على مسار المهمة، التي من المتوقع أن يصل فيها الأسطول إلى غزة خلال 4 أيام.

كما أعرب المنظمون عن شكرهم لتركيا والهلال الأحمر على دعمهما المستمر.

و”أسطول الصمود العالمي” هو مبادرة دولية تضم نحو 50 قاربًا مدنيًا تحاول تحدي الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ويرافق الأسطول العديد من الشخصيات الدولية البارزة مثل المحاميين والبرلمانيين والنشطاء الحقوقيين، ويهدف الأسطول إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا مستمرًا.