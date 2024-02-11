مواجهة تاريخية تجمع كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس إفريقيا

يترقب عشاق ومتابعي في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم انطلاق القمة التاريخية بين ساحل العاج (كوت ديفوار) ونيجيريا ، اليوم الأحد في ملعب الحسن واتارا الأولمبي بضاحية إبيمبي في أبيدجان.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية (HD 3 Max).

ولعبت نيجيريا وقتا إضافيا ثم ركلات ترجيح الأربعاء أمام جنوب أفريقيا قبل تأمين مكانها في النهائي، بينما فازت ساحل العاج بهدف مقابل صفر على الكونغو الديمقراطية في الوقت الأصلي.

وتستطيع ساحل العاج أن تكمل عودة مذهلة وتضع نهاية ناجحة لنسخة ممتعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إذا تمكنت من التغلب على “النسور” ونيل اللقب على أرضها يوم الأحد.

ونجح ساحل العاج في تجاوز مرحلة المجموعات بصعوبة وقلب تأخره بطريقة مثيرة في دوري الـ16 والـ8 والآن يتطلع إلى إكمال واحدة من أعظم العودات في تاريخ البطولة.

في المقابل، تبحث نيجيريا عن اللقب الرابع لها في تاريخها علما أنها رفعت الكأس 3 مرات سابقا، كان آخرها في 2013.