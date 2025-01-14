مواجهة تاريخية تنتظر «محمد صلاح» في الدوري الإنكليزي

يخوض فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة صعبة أمام مضيفه نوتينغهام فورست مساء اليوم على ملعب “سيتي جراوند” ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبرى بالنسبة لفريق ليفربول الذي يسعى للثأر من نوتينغهام بعد الفوز عليه فى مواجهة الدور الأول بهدف دون رد على ملعب “آنفيلد” فضلا عن رغبته فى الابتعاد بصدارة “البريميرليغ”.

ويترقب نجم فريق ليفربول محمد صلاح تحقيق 3 مهام عاجلة خلال مشاركته مع فريقه في المباراة التي تقام مساء اليوم إذ يطمح الفرعون المصري هداف الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا لمواصلة التهديف من أجل الابتعاد بالصدارة في ظل ملاحقة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي والذي سجل 16 هدفا.

كما يسعى صلاح إلى تسجيل هدفين في المباراة يعادل بهما عدد أهداف الإنجليزي فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق الذي سجل 177 هدفا في “البريميرليغ” ليتقاسم معه المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين.

أما المهمة الثالثة التي ستواجه الملك المصري فهي فك عقدة ملعب نوتينغهام الذي لعب عليه مباراة وحيدة في موسم 2022-2023 عقب صعود الفريق ولم يسجل وخسر فريقه بهدف نظيف.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، حقق خلالها الفوز في 14 وتعادل 4 وخسر مرة واحدة، مع العلم أن الريدز له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يحتل نوتينغهام المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، حقق الفوز خلالها فى 12 وخسر 4 وتعادل مثلهما.