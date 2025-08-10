مواجهة دامية في إقليم سيستان وبلوشستان.. الأمن الإيراني يقتل مسلحين ويلاحق الفارين

أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي إيران، الأحد، عن مقتل ثلاثة مسلحين خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان.

ووفقًا للمركز الإعلامي للشرطة الإيرانية، وقع الحادث أثناء قيام دورية أمنية بأداء مهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم مفاجئ من قبل مسلحين مجهولين.

وردّت قوات الأمن على مصادر النيران بشكل فوري، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من المهاجمين، في حين تمكن آخرون من الفرار من مكان الحادث، وفق ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات الأمن وإصابة آخر بجروح، حيث تم نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أن عمليات ملاحقة المكلفين بالهجوم لا تزال مستمرة لتعقب العناصر الفارين وضبطهم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تشهد محافظة سيستان وبلوشستان نشاطات مسلحة متقطعة من قبل مجموعات مجهولة، ما يزيد من تحديات حفظ الأمن والاستقرار المحلي.