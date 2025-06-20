مواجهة عمر الدفراوي.. مقاتلون أوروبيون يتجنبون التحدي

كشف بطل الشرق الأوسط في وزن الويلتر، المصري عمر الدفراوي، عن رفض ستة مقاتلين أوروبيين مواجهته خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه لم يرفض أي عرض قتال، وأنه مستعد لأي نزال يُعرض عليه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبل نزاله المرتقب أمام الإيطالي دانييلي ميشيلي، وصيف نهائي دوري أوروبا 2024.

وقال الدفراوي إن “الموسم الماضي لم يكن مجرد بداية، بل امتداد لطريق مليء بالصعوبات والتضحيات”، مشدداً على أن تتويجه بالحزام جاء نتيجة “جهد وتفانٍ طويلين”، وأنه كان مؤمناً منذ البداية بأن “الله كتب له هذا الطريق”.

وأشار إلى أن الإصابات التي تعرض لها في مسيرته لعبت دوراً في تطويره ذهنياً وبدنياً، مؤكداً أنها “صنعته كمقاتل أكثر شراسة”، وأضاف: “كثيرون يشاهدون لحظة التتويج، لكن لا أحد يرى المعاناة والتدريبات الشاقة خلف الكواليس”.

وعن خصمه القادم، أوضح البطل المصري أن المقاتل الإيطالي يبدأ النزالات بقوة لكنه “يفتقر للقدرة على توزيع طاقته”، مضيفاً: “على عكسه، أنا أعرف كيف أدير مجهودي وأظل حاضراً حتى الثواني الأخيرة”.

وفي سياق متصل، تحدث الدفراوي عن تجربته في الملاكمة، كاشفاً أن لديه سجلًا (0-4)، لكنه شدد على أنه “ملاكم جيد” وأنه قادر على تقديم مستوى أفضل في هذا الفن القتالي ضمن منافسات الفنون القتالية المختلطة.

ومن المقرر أن يواجه الدفراوي خصمه الإيطالي دانييلي ميشيلي في النزال الرئيسي ضمن دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقرر إقامته يوم 4 يوليو المقبل.

ويُعد عمر الدفراوي من أبرز الأسماء الصاعدة في عالم الفنون القتالية في الشرق الأوسط، ويُنظر إلى نزاله القادم على أنه اختبار جديد لتأكيد تفوقه على المستوى الإقليمي والدولي.