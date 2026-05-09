بعد التعادل مع تشيلسي.. ليفربول يواصل الصراع على المراكز الأوروبية

اكتفى فريق ليفربول بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق أمام ضيفه تشيلسي، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الفريق الأحمر التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب الهولندي ريان جرافنبيرخ، الذي نجح في هز شباك تشيلسي بعد مرور ست دقائق فقط من انطلاق اللقاء، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مبكرة وأجواء حماسية على المدرجات.

ورد الفريق اللندني تشيلسي عبر لاعبه الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل الاستراحة، معلنًا عن تحدٍ جديد للجانبين في الشوط الثاني.

وانتهت المواجهة بتقاسم النقاط بين الفريقين، حيث رفع ليفربول رصيده إلى 59 نقطة، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد تشيلسي إلى 49 نقطة ليستقر في المركز التاسع، مع استمرار الصراع على المراكز الأوروبية.

وشهدت المباراة تنافسًا متوسط الإيقاع بين الفريقين، مع فرص هجومية متبادلة، لكن دون أن ينجح أي منهما في حسم النقاط الثلاث، ليواصل كل فريق صراعه في الجولات المتبقية من الموسم سعياً لضمان مراكز مؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ويأتي تعادل ليفربول مع تشيلسي في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على مركزه ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يحاول تشيلسي تحسين موقعه في الترتيب وضمان الأفضلية في المنافسات الأوروبية المقبلة.