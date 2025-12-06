مواجهة مصيرية كأس العرب.. العراق يطارد التأهل والسودان يبحث عن المفاجأة!

يخوض منتخبا العراق والسودان مواجهة مهمة مساء السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، والمقامة في قطر خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من ديسمبر.

ويطلق الحكم الأردني أدهم المخادمة صافرة بداية المباراة على ملعب 974 في الدوحة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العراق والبحرين وقطر.

ويدخل منتخب أسود الرافدين المواجهة وفي رصيده ثلاث نقاط بعد فوزه على البحرين بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ويسعى إلى تحقيق انتصار جديد لضمان العبور المبكر إلى الدور ربع النهائي.

وفي المقابل، يمتلك منتخب السودان نقطة واحدة من تعادل مفاجئ أمام الجزائر، ويطمح إلى الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل قبل الجولة الختامية.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من الجزائر والسودان، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الرابع دون نقاط.

ويعتمد الجهاز الفني للسودان بقيادة الغاني كواسي أبياه على تشكيلته الأساسية للمباراة، بينما اختار الأسترالي غراهام أرنولد التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق في مواجهة الأحمر السوداني.

وتنقل مباريات كأس العرب 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، إضافة إلى قنوات الكاس، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، الشارقة الرياضية، الكويت الرياضية، وعدد من القنوات الأخرى.

تعد كأس العرب 2025 النسخة الحادية عشرة من البطولة، وتشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة في ظل ازدحام روزنامة كرة القدم الإقليمية. وتأتي البطولة في سياق تحضيرات عدد من المنتخبات للاستحقاقات القارية المقبلة، كما تمثل فرصة لاكتشاف عناصر شابة وتعزيز الانسجام الفني قبل تصفيات كأس العالم المقبلة.