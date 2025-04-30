مواصفات رائعة.. تعرّف على هاتف سامسونغ الجديد

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل هاتف سامسونغ القادم Galaxy Z Fold7 القابل للطي، الذي من المتوقع أن يتم طرحه قريباً.

وفقاً للتسريبات، سيحصل الهاتف على هيكل قابل للطي بسمك 4.5 ملم مع حماية ضد الماء والغبار وفق معيار IP48، كما سيأتي مزوداً بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وبحسب التسريبات، الشاشة الأساسية للهاتف ستكون من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 8.2 بوصة ودقة عرض (2224/2488) بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز وكثافة 407 بيكسل لكل بوصة.

أما الشاشة الخارجية، وفق التسريبات، فستكون Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.5 بوصة ودقة (2376/968) بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز.

وبحسب المعلومات، الهاتف سيعمل بنظام “أندرويد 15″، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 830، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت. كما ستتراوح السعات التخزينية للهاتف بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وفيما يخص الكاميرات، سيأتي الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+12+10) ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 8K، وكاميرا أمامية بدقة (10+4) ميغابيكسل.

وسيحتوي الهاتف، أيضاً على منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C 3.2، ماسح لبصمات الأصابع، مكبرات صوت من AKG، شريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.