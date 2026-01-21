مواصفات رائعة.. «موتورولا وهونر» تكشفان عن أجهزة جديدة

تستعد موتورولا وHonor لإطلاق مجموعة من الأجهزة المحمولة الجديدة، حيث يأتي هاتف Moto G77 الذكي وساعة Honor Watch GS 5 مع مواصفات تقنية مميزة تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء والقوة والمتانة.

وهاتف Moto G77 حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، بأبعاد 164.2/77.4/7.3 ملم ووزن 179 غ، مع مقاومة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

والشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، ودقة 1272/2772 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 5000 nits وكثافة عرض 449 بيكسل/الإنش، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i ضد الخدوش والصدمات.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد-16 القابل للتحديث، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6400 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة 108+8 ميغابيكسل وتدعم تصوير فيديوهات 4K، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل وتدعم تسجيل فيديوهات 4K أيضًا.

والهاتف مزود بمنفذين لشريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5200 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 32 واط.

أما ساعة Honor Watch GS 5 فتأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وأبعاد 44/44/9.9 ملم، ووزن 26 غ، مصنوع من الألمنيوم وألياف بلاستيكية مقاومة للصدمات والخدوش. الشاشة AMOLED بمقاس 1.32 بوصة، بدقة 466/466 بيكسل، وسطوع يصل إلى 1500 nits، وكثافة 352 بيكسل/الإنش.

وتعمل الساعة بنظام MagicOS 9، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، مزودة بمكبرات صوت لتشغيل الموسيقى واستقبال الإشعارات، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية ومعدلات المشي اليومية، ونظم تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس معدل نبض القلب والأكسجة في الدم، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 495 ميلي أمبير. من المتوقع طرحها في الأسواق العالمية بسعر حوالي 90 يورو.