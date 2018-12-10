مواصفات شفروليه كمارو 2019 “المعدلة”

وفي هذا السياق، تقدم كمارو 2019 المعدلة جهداً يجمع بين خواص المدرسة القديمة والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة فضلاً عن سعر منافس خاصة الفئة الأساسية.

توسيع المنافسة: في مسعى لتوسيع جاذبية السيارة خارج إطار الزبائن التقليديين، عمدت شفروليه على وضع كمارو الجديدة خاصة الفئة الأساسية (أربعة سلندرات ومحرك تربو) في منافسة مع سيارات مثل فورد فوكس ST، وسوبارو BRZ، وفولكسفاجن جولف GTI.

أبرز التحديثات: من أبرز تحديثات كمارو نظام المعلومات والترفيه الجديد وكذلك تحديث نظام التعليق الذي أشاد به خبراء لتوفيره لسلاسة أكبر في القيادة.

ست سرعات يدوي: كمارو مزودة بمحرك تربو أربع اسطوانات بنظام دفع خلفي، وناقل حركة يدوي بست سرعات، وبمتوسط استهلاك وقود 37 كيلومترا لكل جالون (3.7لتر).

خواص تكنولوجية متعددة: كمارو الجديدة تتميز بمجموعة كبيرة من التجهيزات التكنولوجية منها تحكم ذاتي بالسرعة Cruise Control، ومساعد مكابح، ونظام للاتزان، وآخر للتحكم في إيقاع الدفع.

وسائد هوائية في كل جانب: كمارو مزودة بوسائد هوائية للسائق وإلى جواره ووسادة هوائية لقدميه ولرأسه وكذلك للراكب الأمامي فضلا عن وسادة هوائية لحماية رأس راكب الصف الخلفي.