مواصفات عالية وسعر منخفض.. «إتش تي سي» تعود بقوة

أعلنت شركة HTC عن توسيع نطاق طرح هاتفها الجديد HTC Wildfire E7 Plus في أسواق إضافية، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها ضمن فئة الهواتف الاقتصادية ذات المواصفات المتوسطة، مع الحفاظ على تسعير تنافسي مقارنة بأجهزة أندرويد التي تقدم إمكانيات مشابهة، وفق ما نقل موقع “gsmarena”.

ويأتي الهاتف بتصميم أنيق وهيكل بأبعاد 170.8 × 77.5 × 8.5 ملم، ووزن يبلغ 212 غرامًا، ما يمنحه حضورًا كبيرًا نسبيًا ضمن فئة الهواتف ذات الشاشات الواسعة، مع اعتماد خامات تجمع بين العملية والملاءمة للاستخدام اليومي.

ويحمل الجهاز شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.78 بوصة، بدقة عرض 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز يمنح تجربة سلسة في التصفح والألعاب، وكثافة تقارب 396 بكسل لكل إنش، إلى جانب طبقة حماية مقاومة للصدمات والخدوش.

وعلى مستوى الأداء، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14، مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC، ما يعزز قدراته في تشغيل التطبيقات والألعاب المتوسطة بكفاءة مستقرة.

وفي جانب التصوير، زُوّد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 + 64 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة Full HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يضم الجهاز مجموعة من خيارات الاتصال تشمل دعم شريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، إلى جانب تقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج، ما يعزز من تجربة الاستخدام اليومية.

ويعتمد الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ما يوفر عمر استخدام طويل نسبيًا خلال اليوم، خصوصًا مع كفاءة استهلاك الطاقة في المعالج.

ويتوفر HTC Wildfire E7 Plus بلونين أساسيين هما الأسود والأخضر، بسعر يقارب 130 يورو، في محاولة واضحة من الشركة لاستهداف شريحة المستخدمين الباحثين عن أداء جيد بسعر منخفض ضمن سوق الهواتف الذكية.

هذا وتسعى شركات الهواتف، وعلى رأسها HTC، إلى تعزيز وجودها في فئة الهواتف الاقتصادية التي تشهد منافسة قوية، عبر تقديم مواصفات أعلى مقابل سعر منخفض، في ظل هيمنة علامات تجارية كبرى على السوق العالمي للهواتف الذكية.