مواصفات قوية وأسعار منافسة.. الكشف عن أحدث الهواتف والحواسيب

أعلنت شركة Realme عن استعدادها لطرح هاتف جديد يحمل اسم Realme Narzo 90، ليكون منافسًا مباشرًا لهواتف iPhone 17 الجديدة، وفقًا لما نشرته مواقع متخصصة في شؤون التقنية.

الهاتف الجديد سيأتي بتصميم خارجي قريب من تصميمات iPhone 17 Pro، مع اللون البرتقالي المميز الذي اعتمدته هواتف آيفون الأخيرة، ما يعكس توجه Realme لجذب محبي التصميم العصري والمتميز.

ويتميز الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.78 بوصة، بدقة عرض +FHD وتردد 120 هيرتز، مع دعم تقنيات متطورة لتحسين عرض الصور والفيديوهات. ويعمل الجهاز بنظام أندرويد-16، ويحتوي على معالج MediaTek Dimensity 7300، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما كاميرته الخلفية فستكون ثلاثية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 80 واط، وفق موقع 4pda.

في الوقت نفسه، كشفت تسريبات عن حاسب Xiaomi المنتظر، Black Shark Pad 7 Pro، الذي يأتي بهيكل متين من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مع منفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال. الجهاز مزود بشاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، ودقة عرض 1200×1900 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة 204 بيكسل لكل إنش، ويعمل بنظام أندرويد-15، مع معالج Mediatek Helio G100 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC. المصدر: youtube/BlackSharkGlobal

كما زود الجهاز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4K، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مع أربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وتقنية Bluetooth، وبطارية بسعة 8800 ميلي أمبير، وسيتوفر بلونين أساسيين هما الرمادي والأزرق، بسعر يقارب 200 يورو، وفق موقع gsmarena.