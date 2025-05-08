مواصفات قوية وسعر منافس.. «سامسونغ» تقترب من إطلاق هاتفها الجديد

تستعد شركة سامسونغ للكشف عن هاتفها الجديد Galaxy Z Flip7 FE القابل للطي، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيأتي بمواصفات تقنية عالية وسعر منافس، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للهيمنة على سوق الهواتف القابلة للطي خلال العام الجاري، ويُتوقع أن يجمع الجهاز بين التصميم العصري والأداء القوي والتقنيات الذكية التي تلبي تطلعات المستخدمين.

وكشفت تسريبات جديدة عن أبرز المواصفات التقنية للجهاز، التي تشمل تصميمًا مقاومًا للماء والغبار، شاشة قابلة للطي بمواصفات عالية، بالإضافة إلى معالج قوي وكاميرا عالية الدقة، ومع هذه الميزات المتميزة، يبدو أن Galaxy Z Flip7 FE سيكون منافسًا قويًا في فئة الهواتف القابلة للطي.

ووفقًا للتسريبات، يتمتع الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، ويأتي بأبعاد 165.1 x 71.9 x 6.9 ملم ووزن 187 غرام. كما يدعم منفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وبحس التسريبات، الشاشة الأساسية للهاتف هي Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة ودقة عرض 2640 x 1080 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز ومعدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة/م². أما الشاشة الخارجية فتمتاز بتقنية Super AMOLED بحجم 3.4 بوصة ودقة عرض 720 x 748 بيكسل وكثافة تصل إلى 306 بيكسل/الإنش.

ووفق المعلومات، يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7، ويتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 مع معالج رسوميات Adreno 750، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة داخلية اختيارية بين 128/256/512 غيغابايت، والكاميرا الرئيسية تأتي بنظام ثنائي العدسة بدقة 50+12 ميغابيكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

وبحسب التسريبات، الهاتف مجهز بمنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية. كما يضم بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

هذا ومنذ دخولها عالم الهواتف القابلة للطي، تواصل سامسونغ تطوير هذا النوع من الأجهزة ضمن سلسلة Z الشهيرة، التي نالت استحسان المستخدمين بفضل ما تقدمه من مرونة في الاستخدام وأناقة في التصميم. وتُعد فئة “FE” أو “Fan Edition” امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تقديم أجهزة بمواصفات راقية وبأسعار أقل من الإصدارات الأساسية، ما يمنحها قدرة أكبر على الانتشار بين فئات أوسع من المستخدمين، ويأتي إطلاق Galaxy Z Flip7 FE في سياق المنافسة المتصاعدة في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث تسعى سامسونغ للحفاظ على صدارتها عبر تقديم تجربة استخدام تجمع بين الابتكار والتكلفة المعقولة.