مواصفات منافسة.. الكشف عن أحد أفضل «الهواتف الذكية والحواسب اللوحية»

كشفت شركة “اوبوOppo”، عن “هاتفها الجديد الذي ينافس بمواصفاته وتقنياته أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا”.

وبحسب الشركة “حصل هاتف Find X8 Ultra على هيكل مصنوع من أجود المواد، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.1/76.8/8.8) ملم، وزنه 226 غ، وشاشته جاءت LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3168) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2600 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت”.

وبحسب الشركة، “يتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 4 عدسات بدقة(50+50+50+50) ميغابيكسل، والتي جهّزت بمستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل”.

ودعمت شركة “اوبوOppo”، هاتفها “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط”.

“اوبو” تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية

بدأت شركة “اوبوOppo”، “بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي يتميّز بتقنياته المتطورة وسرعته في معالجة البيانات”.

وبحسب الشركة، “حصل حاسب Oppo Pad 4 Pro على هيكل مصنوع من مواد عالية الجودة، أبعاده (289.6/209.7/6) ملم، وزنه 675 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات، وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2400/3392) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 900 شمعة/م، وتعمل مع تقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات”.

ووفق الشركة، “يعمل الحاسب بنظام Android 15 مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت”.

وبحسب الشركة، “كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، وحصل الجهاز على منفذ USB Type-C 3.، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 12140 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط”.