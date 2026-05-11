مواصفات منافسة.. «هواوي» تكشف عن هاتفها الجديد

بدأت شركة هواوي بالترويج لهاتفها الجديد Nova 15 Max، الذي تستهدف من خلاله المنافسة بقوة في سوق الهواتف المتوسطة، عبر تقديم مزيج من الأداء والمواصفات التقنية المتقدمة.

ويأتي الهاتف بتصميم يعتمد على هيكل مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مع أبعاد تبلغ 163.3 × 78 × 8 ملم، ووزن يصل إلى 232 غراماً، ما يمنحه مظهراً عملياً مع قابلية استخدام يومية.

ويضم الجهاز شاشة من نوع OLED بقياس 6.84 بوصة، بدقة عرض 1272 × 2756 بكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة تقارب 444 بكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع عالٍ يصل إلى 4000 شمعة (nits)، ما يعزز تجربة العرض في مختلف ظروف الإضاءة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الخاص بهواوي مع واجهة EMUI 14.2، مع خيارات ذاكرة عشوائية 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

أما على مستوى التصوير، فيأتي الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مخصصة لصور السيلفي والمكالمات المرئية.

ويضم الهاتف مجموعة من الخصائص الإضافية تشمل أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ودعم تقنية NFC، وبوصلة إلكترونية، وماسح بصمات أصابع، إضافة إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء (Infrared) للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ويأتي مزوداً ببطارية ضخمة بسعة 8500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، ما يمنحه قدرة تشغيل ممتدة مقارنة بعدد من المنافسين في الفئة نفسها.

وتسعى هواوي من خلال هذا الطراز إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية المتوسطة، عبر التركيز على البطارية الكبيرة والشاشة عالية السطوع وتعدد الميزات التقنية.