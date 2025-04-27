مواصفات وأداء ممتاز.. الكشف عن أحدث الهواتف والساعات الذكية

يواصل عالم التكنولوجيا تقديم الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة والمتنوعة، حيث أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد الذي يقدم تجربة متكاملة مع شبكات الجيل الخامس، وبالمثل، كشفت موتورولا عن ساعتها الذكية الجديدة التي تركز على الأداء المتميز في اللياقة البدنية والوظائف الذكية.

في السياق، أعلنت شركة فيفوvivo عن هاتفها الجديد المجهّز بأفضل المواصفات، والذي صمم ليقدم أداء ممتازا مع شبكات 5G.

وقالت الشركة: “حصل vivo iQOO Z10 على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (163.4/76.4/7.9) ملم، وزنه 199غ، وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 5000 شمعة/م، كثافتها تعادل 388 بيكسل/الإنش تقريبا، وجهّزت بخاصية Always-on display”.

وأضافت: “يضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل “أندرويد-15″ قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وكاميرا الهاتف الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

وتابعت: “زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Bluetooth 5.2 لنقل البيانات والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وحصل على بطارية بسعة 7300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط”.

موتورولا تكشف عن أحدث ساعاتها الذكية

كشفت شركة “موتورولا” عن ساعتها الذكية الجديدة التي حصلت على مواصفات ممتازة وستطرح بسعر منافس.

وقالت الشركة: “تتميز ساعة Motorola Watch Fit الجديدة بهيكل متين محاط بغطاء من الألمنيوم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، إذ يمكن استعمال الساعة بأمان تحت الماء على عمق متر ونصف، وحصلت الساعة على شاشة OLED بمقاس 1.9 بوصة، سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش”.

وأضافت: “يمكن للساعة الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر Bluetooth 5.3، كما يمكن استخدام تطبيق moto watch لصنع خلفيات لشاشة العرض بالساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي moto AI، وحصلت الساعة على تطبيقات للياقة البدنية فيها أكثر من 100 وضع رياضي، وجهّزت بحساسات لقياس معدلات النبض ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة معدلات النوم اليومية للمستخدم، وزوّدت ببطارية تكفيها لـ16 يوما بالشحنة الواحدة”.