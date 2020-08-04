مواصلات «الوفاق» تتفقد مطار مصراتة الدولي

قام وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، رفقة رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني، بزيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، لمطار مصراتة الدولي.

وتأتي الزيارة للوقوف على الأضرار التي لحقت بمحطة الركاب نتيجة للحريق الذي شب بها ليلة البارحة.

وكان في استقبالهم أثناء الزيارة مدير عام المطار ومساعده، ومدراء الإدارات الفنية والمختصة، بإلإضافة إلى المجلس البلدي مصراتة ومسؤولي بعض الجهات الأمنية.

وتم على هامش الزيارة الاجتماع مع المعنيين لمناقشة سُبل إعادة إعمار محطة الركاب، حيث تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وتقييم الأضرار والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة والتي قامت الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية لتوفيرها خلال الفترة الماضية والتي تشمل إنشاء محطة ركاب متكاملة.

كما تم الاتفاق على مخاطبة المجلس الرئاسي لتوفير التغطية المالية اللازمة لمشروع إنشاء محطة الركاب من خلال مخصصات الطوارئ، والتنسيق مع الوزارة والجهات التابعة لسد النقص في بعض الكوادر الفنية. وتم الاتفاق أيضاً، على العمل على تنفيذ المخطط العام للمطار ليكون أساس لتنفيذ مشروعات مستقبلية لتطوير مكونات المطار بشكل عام.