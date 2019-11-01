مواصلات «الوفاق» تستعرض أوضاع الشركة الأفريقية للطيران

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، اجتماعًا الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس، مع مصلحة الطيران المدني، ورئيس وأعضاء الشركة الأفريقية للطيران القابضة ومجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية، ومدير عام الخطوط الأفريقية والإدارات التنفيذية التابعة لها، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي، ومدير إدارة السلامة وبعض رؤساء إدارة السلامة.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، أن الاجتماع خُصص الاجتماع لتشخيص الأوضاع التي تمر بها الشركة من حيث الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية.

وتم التطرق إلي جملة من المواضيع التي تُعيق العمل من داخل وخارج الشركة من خلال المؤسسات التي تتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وناقش المجتمعون ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالعمليات و إعداد مدربين لأطقم الطيران وبرنامج تدريبي يُعتمد من قِبل مصلحة الطيران المدني لمنح فرص للصفوف التالية من الطيارين.

كما تم مناقشة ضرورة تتبع المدير العام من خلال آلية مباشرة لكافة الأمور التشغيلية والفنية التي من شأنها الرفع من مستوى أداء الشركة وأطقُمها الجوية والأرضية بهدف تقديم خدمة منتظمة وبمواعيد ثابتة للمسافرين.

هذا ومنح الوزير فترة شهر للإدارات التنفيذية للشركة ومجلس الإدارة لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بحيث يتم عقد الاجتماع في نهاية شهر نوفمبر لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن.