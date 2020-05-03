مواصلات «الوفاق» تستعرض إجراءات عودة المواطنين العالقين بالخارج

عُقِد اليوم الأحد، اجتماع موسع، بديوان وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، برئاسة هشام أبوشكيوات وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي، وبحضور الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومندوب عن وزارة الصحة، وعدد من مندوبي شركات النقل الجوي ومصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني.

وأفاد مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة عمل اللجنة المكلفة بتنظيم عودة المواطنين العالقين بالخارج.

وناقش الاجتماع الخطوات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة لضمان سلامة الأطقم الجوية وسلامة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن.

وتم اعتماد مطار مصراتة الدولي لقبول الرحلات الوافدة، واستبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة لتكرار سقوط القذائف عليه و تضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية بالمطار.

كما أنه سوف توزع بعض المطبوعات كدليل للإرشادات للأطقم الجوية التي توضح كيفية التعامل مع هذه الرحلات بحيث نضمن سلامة التشغيل ونقل المواطنين العالقين بالخارج بدون أي مشاكل وسوف يتم التركيز في هذه المرحلة بالمواطنين العالقين بتركيا ثم تونس وباقي الدول، تتابعا لكل من أنهى فترة الحجر الصحي بسلامة وأجرى الاختبارات اللازمة.

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