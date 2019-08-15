مواصلات «الوفاق» تُبدي استغرابها من صمت المجتمع الدول تجاه الانتهاكات المُتكررة على المرافق المدنية

أدانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة المدني من قِبل قوات حفتر، ما تسبب فى سقوط ضحايا وجرحى وترويع المسافرين والمرضى العالقين.

واستنكرت الوزارة في بيان، القصف الجوي الذي تعرض له مطار زوارة المدني من قبل طيران حفتر صباح الخميس، الذي تسبب في أضرار للبنية التحتية للمطار وترهيب للعاملين بالمطار.

وأبدت وزارة المواصلات استغرابها من صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه الانتهاكات المتكررة التي تطال المرافق المدنية، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات.

يُشار أن مطار معيتيقة تعرض ليل الأربعاء/الخميس لقصف بصوارخ الغراد من قِبل قوات حفتر ما أسفر عن مقتل أحد موظفي هيئة السلامة الوطنية بالمطار وإصابة آخرين.