مواصلات «الوفاق» تُتابع آخر التطورات في مطار معيتيقة

قام وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، بزيارة تفقدية إلى مطار معيتيقة الدولي، رفقة رئيس مصلحة المطارات، ومدير مطار معيتيقة الدولي، ومدير إدارة المشروعات بالمصلحة، ومدير إدارة المشروعات بالمطار، بالإضافة إلى عدد من المهندسين العاملين بالمشروع بمطار معيتيقة.

وبحسب مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، فإن الزيارة تأتي في إطار اهتمام وزارة المواصلات لتخفيف العبء ومشقة السفر عن المواطن وحرصا من الوزير على استئناف الحركة الجوية بالمطار.

وتابع وزير المواصلات خلال الزيارة الأشغال القائمة لأعمال الصيانة الجارية بمطار معيتيقة الدولي، حيث قام بجولة في صالة الركاب (الاستقبال والمغادرة)، لمتابعة الأعمال، كما استمع للمهندسين مشرفي المشروع عن العوائق التي تواجههم.

هذا وعُقِد اجتماع عقب الجولة لمناقشة بعض الأمور الفنية مع المهندسين والشركات المنفذة.